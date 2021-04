Slovenke trepetajo, Črnogorec pripravljen na debi

Slovenske rokometašice bodo v soboto začele lov na svoje tretje zaporedno in skupno šesto svetovno prvenstvo. Po burnih preteklih dveh tednih, v katerih so Slovenke po odhodu Uroša Bregarja ekspresno dobile novega selektorja, so zdaj pripravljene na boj za svetovno prvenstvo. Z delom svojih varovank je po tednu priprav zadovoljen tudi novi selektor Dragan Adžić, nekaj preglavic mu povzroča le poškodba kapetanke in najboljše slovenske rokometašice Ane Gros, ki je ta teden trenirala po prilagojenem programu.

Nastop 30-letne levoroke ostrostrelke, ki se je poškodovala na zadnji tekmi lige prvakinj, kjer se je z Brestom uvrstila v polfinale, je še pod vprašajem. "Zdravniška služba dela vse, da bi bila pripravljena za prvo tekmo," je pojasnil Adžić, ki je že na začetku tedna zaradi okužbe s koronavirusom ostal še brez Nine Zulić.

Ana Gros je trenirala po prilagojenem programu. Foto: Vid Ponikvar

Kljub temu pa je Adžić zadovoljen z opravljenim delom slovenskih rokometašic. "Zelo sem zadovoljen s tem, kar so dekleta pokazala na treningih, prav tako sem zadovoljen z delom strokovnega štaba. Na treningih smo se posvetili igri na obeh straneh igrišča, je pa seveda obramba tista, ki prinaša zmage," je prepričan črnogorski rokometni strokovnjak.

Islandke ovira na poti do Španije

V lovu za tako želen nastop na svetovnem prvenstvu se bodo Slovenke pomerile z Islandijo. Zadnjič so se slovenske rokometašice z Islandkami pomerile pred dobrimi tremi leti, ko so se tekmice v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo najprej na Islandiji razšle z remijem, nato pa so Slovenke na povratnem srečanju na domačih tleh stvari postavile na svoje mesto in si pribojevale nastop na evropskem prvenstvu.

"V ekipi imajo tekmice kar nekaj izkušenih posameznic, a mi bomo naredili vse, da bodo nov nastop na velikih tekmovanjih iskale v naslednjih kvalifikacijah," je odločen Adžić. Foto: Vid Ponikvar

"Islandija premore sedem zunanjih igralk, izmed katerih vsaka lahko igra vidno vlogo v dobrih evropskih ligah. Neresno bi bilo, da islandske rokometne šole ne bi cenili. V ekipi imajo tekmice kar nekaj izkušenih posameznic, a mi bomo naredili vse, da bodo nov nastop na velikih tekmovanjih iskale v naslednjih kvalifikacijah," je odločen Adžić. Povratna tekma bo v torek v Hafnarfjördurju.

V primeru, da Grosova ne bo mogla zaigrati, bo še več odgovornosti na plečih Tjaše Stanko, ki je prepričana o slovenskem uspehu. "Taktično smo se dobro pripravili. Vse igralke se trudimo, da bi pokazale čim več. Naš prvi cilj je prikazati boljšo igro kot na evropskem prvenstvu. V reprezentanci vlada pozitivna energija, zato se veselimo možnosti, da pokažemo selektorju, česa smo zmožne," je pred srečanjem odločno dejala rokometašica Metza.

