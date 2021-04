Končno dobre novice za slovenske rokometašice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ženska članska rokometna reprezentanca se te dni mudi na pripravah v Ljubljani, kjer se pripravlja na kvalifikacijski tekmi za nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu v Španiji. V sredo zjutraj je ekipa selektorja Dragana Andžiča prejela dobro novico. Amra Pandžić je uspešno prestala dodatno testiranje na koronavirus in se priključila treningom izbrane vrste, ekipi pa se je pridružila tudi kapetanka Ana Gros.

Amra Pandžić je na ponedeljkovem zboru reprezentance uspešno opravila hitro testiranje, a jo je reprezentančna zdravniška služba preventivno poslala v samoizolacijo. Razlog za to je bila na zboru odkrita okužba s koronavirusom njene klubske in reprezentančne soigralke Nine Zulič, s katero je bila 31-letna vratarka v tesnem stiku. Po uspešno opravljenem PCR-testiranju se je s sredo Pandžičeva priključila soigralkam na treningih.

Kljub temu, da se skupinskih treningov Pandžičeva prej ni mogla udeleževati, je bila v tem času vseeno aktivna. Reprezentančni trenerji so ji pripravili individualni program, ki ga je izvajala v sobi hotela Austria Trend, v katerem je izbrana vrsta nastanjena. Po individualnem programu je do sredinega popoldanskega treninga trenirala tudi Ana Gros. Kapetanka reprezentance je imela težave s kolenom, ki so se pojavile na zadnji tekmi njenega kluba Bresta v ligi prvakinj.

Kapetanka reprezentance je imela težave s kolenom. Foto: Vid Ponikvar

Novi selektor Adžić je skrajšal tudi spisek kandidatk za nastop na tekmah proti Islandiji, s katero se bo Slovenija v soboto na Kodeljevem in štiri dni kasneje na severu Evrope pomerila v kvalifikacijah za letošnje svetovno prvenstvo v Španiji. Za sodelovanje se je zahvalil trem novinkam – vratarki Karin Kuralt, levemu krilu Manci Kogovšek in levi zunanji igralki Nini Kovšca. Vsa tri dekleta so na pripravah pokazala veliko prizadevnost in pridobila nekaj dodatnih neprecenljivih izkušenj, ki jim bodo zagotovo pomagale v prihodnje. Na pripravah tako ostaja 18 rokometašic, na sobotni tekmi jih bo lahko nastopilo 16.

Seznam slovenske reprezentance za tekmi z Islandijo:



Vratarke: Branka Zec (Waiblingen), Amra Pandžić (Kastamonu Belediyesi) in Maja Vojnović (Krim Mercator);



Krilne igralke: Ema Abina, Maja Svetik, Tija Gomilar Zickero (vse Krim Mercator) in Živa Čopi (Krka);



Zunanje igralke: Elizabeth Omoregie, Barbara Lazović (obe Bukarešta), Ana Gros (Brest), Tjaša Stanko (Metz), Erin Novak, Ana Abina (obe Krka), Nuša Fegic (Mlinotest Ajdovščina);



Krožne napadalke: Nataša Ljepoja, Manca Jurič (obe Krim Mercator), Aneja Beganović (Podravka Vegeta) in Teja Ferfolja (Mlinotest Ajdovščina).

