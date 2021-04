Rdeča luč za pozitivno Zuličevo, Pandžićeva še naprej izolirana

Ženska rokometna reprezentanca se v Ljubljani pripravlja na kvalifikacijski tekmi za nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu v Španiji. Po ponedeljkovem zboru je izbrana vrsta ostala brez Nine Zulič, pri kateri je okužbo z novim koronavirusom potrdil tudi PCR- test, so sporočili z Rokometne zveze Slovenije.

"Na prvem zboru pod vodstvom selektorja Dragana Adžića jo je izbrani vrsti zagodla nova realnost. Hitri test ob prihodu na priprave je pri Zuličevi zaznal okužbo z novim koronavirusom, potrdil jo je tudi PCR-test, zaradi česar 25-letna organizatorka igre v tokratni akciji reprezentance ne bo mogla pomagati," so v izjavi za javnost sporočili z RZS.

Pandžićeva v izolaciji, prispele še tri

V samoizolaciji ostaja tudi Amra Pandžić, ki si z Zuličevo deli klubsko slačilnico v Turčiji in je bila z njo v tesnem stiku. Vratarko v torek pozno popoldne čaka PCR-test, ki bo dal odgovor o možnostih priključitve ekipi. Z obema rokometašicama je v stiku trenerski štab, ki jima pripravlja individualne programe vadbe.

Izbrana vrsta je sicer od torka zjutraj v polni razpoložljivi zasedbi. Po nedeljski tekmi v Rusiji sta se v ponedeljek zvečer soigralkam na pripravah pridružili Barbara Lazović in Elizabeth Omoregie, v torek zjutraj pa še Branka Zec.

Fotogalerija s prvega treninga (foto: Vid Ponikvar):

Dolgoročni projekt

Reprezentanca je v prestolnici opravila dva treninga, vmes pa v ponedeljek zvečer imela tudi sestanek, na katerem je selektor Adžić igralkam predstavil svoje poglede in želje. Kot je že večkrat poudaril, od prvega dne po prevzemu selektorskega mesta gleda na projekt slovenske ženske reprezentance dolgoročno. Zaradi tega je na sestanek povabil tudi četverico igralk, ki so trenutno "oddaljene" od rokometnih igrišč. Poškodovani Valentina Tina Klemenčič in Nina Žabjek ter Alja Varagić in Tamara Mavsar, ki sta trenutno na porodniškem dopustu, so se z veseljem odzvale povabilu.

Slovenke v boju za tretji zaporedni nastop na svetovnem prvenstvu čakata obračuna z Islandkami. Prvi bo na sporedu to soboto ob 17.30 na Kodeljevem, povratni pa v sredo ob 21.45 na severu Evrope.

Reprezentantke na pripravah za tekmi z Islandijo: Vratarke: Amra Pandžić (Kastamonu Belediyesi, Tur), Maja Vojnovič (Krim Mercator), Branka Zec (Waiblingen/Nem), Karin Kuralt (Olimpija) Leva krila: Ema Abina (Krim Mercator), Manca Kogovšek (Litija), Maja Svetik (Krim Mercator), Desni krili: Živa Čopi (Krka), Tija Gomilar Zickero (Krim Mercator) Krožne napadalke: Aneja Beganović (Podravka Vegeta/Hrv), Teja Ferfolja (Mlinotest Ajdovščina), Manca Jurič (Krim Mercator), Nataša Ljepoja (Krim Mercator) Leve zunanje: Ana Abina (Krka), Nina Kovšca (Mlinotest Ajdovščina), Erin Novak (Krka), Tjaša Stanko (Metz/Fra) Srednji zunanji: Nuša Fegic (Mlinotest Ajdovščina), Elizabeth Omoregie (Bukarešta/Rom) Desni zunanji: Ana Gros (Brest/Fra), Barbara Lazović (Bukarešta/Rom)

Spored kvalifikacijskih tekem z Islandijo: 1. tekma: Sobota, 17. april (Ljubljana, ŠD Kodeljevo): 17.30, Slovenija - Islandija 2. tekma: Sreda, 21. april (Hafnarfjordur, Islandija): 21.45, Islandija - Slovenija

