Presenečenje? Vranješ prečrtal Gajića in Bombača

Pred slovensko rokometno reprezentanco so še zadnje tri tekme v boju za evropsko prvenstvo 2022. Selektor Ljubomir Vranješ, ki je pred kratkim dobil novega pomočnika Gregorja Cvijića, je objavil seznam reprezentantov, na katere bo računal na tekmah s Turčijo, Poljsko in Nizozemsko. Na spisku se tokrat med drugim niso pojavili Dean Bombač, Dragan Gajić in Rok Ovniček, priložnost za dokazovanje pa bosta dobila Vid Poteko in Gregor Ocvirk.

Za slovensko rokometno izbrano vrsto ni najboljši začetek leta 2021. Januarja je na svetovnem prvenstvu po nekaj neprepričljivih predstavah osvojila deveto mesto, marca pa je na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju po hudih porazih z Nemčijo in Švedsko ostala še brez Tokia. Po rezultatsko manj uspešnem obdobju se je selektor Slovenije Ljubomir Vranješ odločil za prevetritev svojega štaba. Za delo se je zahvalil svojemu pomočniku Urošu Zormanu, na mesto pomočnika pa se bo v nadaljevanju kvalifikacij za naslednje evropsko prvenstvo vsedel Gregor Cvijić.

Delo pomočnika bo opravljal Gregor Cvijić, ki je sicer trener Ribnice. Foto: Urban Urbanc/Sportida

"Glede razhoda z Urošem sem že vse pojasnil. Imela sva drugačne poglede na rokometno igro. Za njegovo menjavo sem dobil nekaj predlogov, skupaj z rokometno zvezo pa smo se odločili za določena imena, z vsemi sem se pogovoril in se odločil za Cvijića. Kemija je bila dobra, glede na to, kar sem slišal od njega, je njegova filozofija igre enaka moji," je prepričan Vranješ.

Brez Gajića in Bombača

Dragana Gajića tokrat ni na seznamu. Foto: Reuters A to ni bila edina sprememba, za katero se je odločil Šved srbskih korenin. Na seznamu slovenske čete, ki jo v drugem ciklu kvalifikacij čakata dva obračuna s Turčijo (27. aprila in 2. maja) ter tekma s Poljaki (29. aprila), se tokrat med drugim nista pojavila Dean Bombač in Dragan Gajić, manjka tudi Rok Ovniček. Vrata, ki se po besedah Vranješa niso dokončno zaprla, so se priprla tudi Darku Cingesarju, Maticu Suholežniku in Niku Henigmanu, ki se vrača po poškodbi.

"Gre povsem za mojo odločitev. Mislim, da Dean Bombač potrebuje malo premora za telo in glavo, Rok po poškodbi ni v pravi formi, kar se tiče Gajića pa sem se tokrat odločil za Gašperja Marguča in Blaža Janca. Tako sem se odločil zdaj, nikomur pa ne zapiram vrat. Za prihodnost je možno še vse," je pojasnil Vranješ, ki si želi preizkusiti nekaj novosti v obrambi, več priložnosti pa želi ponuditi tudi nekaterim mlajšim igralcem, ki bodo pomembni za prihodnost slovenske izbrane vrste.

Seznam za tekme s Turčijo in Nizozemsko:



Vratarja: Klemen Ferlin (Erlangen), Urban Lesjak (Hannover);



Krožni napadalci: Blaž Blagotinšek (Veszprem), Matej Gaber (Pick Szeged), Vid Poteko, Kristjan Horžen (oba Celje Pivovarna Laško);



Levi krili: Tilen Kodrin, Tadej Mazej (oba Celje Pivovarna Laško);



Desni krili: Blaž Janc (Barcelona), Gašper Marguč (Veszprem);



Levi zunanji: Borut Mačkovšek (Pick Szeged), Jaka Malus (Meškov Brest), Gregor Ocvirk (Kristianstad);



Srednji zunanji: Miha Zarabec (Kiel), Staš Skube (Meškov Brest), Domen Makuc (Barcelona);



Desni zunanji: Jure Dolenec (Barcelona), Matic Grošelj (Celje Pivovarna Laško), Klemen Cehte (Hannover).

Prostora za dve reprezentanci

Slovenci, ki se bodo zbrali 25. aprila, so na dozdajšnjih treh tekmah v kvalifikacijah za nastop na prvenstvu stare celine, ki ga bosta gostili Madžarska in Slovaška, ugnali in remizirali Nizozemsko, enkrat pa so bili boljši od Poljske. Na prvenstvo, na katero sta že uvrščeni gostiteljici turnirja ter najboljši s prejšnjega prvenstva, Španija in Madžarska, bosta napredovali najboljši dve ekipi iz slovenske skupine.

Nizozemci so januarja Sloveniji odščipnili točko. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Vsakič želimo zmagati in vedno, ko nam ne uspe, je to za nas razočaranje. Osredotočeni smo na prvo tekmo s Turčijo, pomembno je, da to dobimo, potem pa nas čaka že pot proti Poljski. Zaradi napornega ritma sem vpoklical tudi toliko igralcev. Želim si narediti korak naprej tudi za prihodnost, zato bomo tukaj tudi nekaj tvegali," je še sklenil slovenski selektor, ki je s slovensko reprezentanco na lanskem evropskem prvenstvu osvojil četrto mesto.

Kvalifikacije za EP 2022, skupina 5: Torek, 27. april:

18.00 Turčija – Slovenija



Četrtek, 29. april:

20.00 Poljska – Slovenija Nedelja, 2. maj:

18.00 Slovenija – Turčija Lestvica:

1. Slovenija 3 tekme – 5 točk

2. Nizozemska 4 – 5

3. Poljska 4 – 4

4. Turčija 3 – 0

Preberite še: