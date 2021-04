Nove težave za Ljubomirja Vranješa

Pred slovensko moško rokometno reprezentanco so odločilne tekme kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu leta 2022, na katerih pa selektor Ljubomir Vranješe ne bo mogel računati tudi na poškodovana Klemna Ferlina in Nejca Cehteta. Slovenci bodo v torek gostovali v Turčiji, v četrtek na Poljskem, v nedeljo pa boje v Celju zaključili s povratnim obračunom s Turki.

Selektor moške članske reprezentance Ljubomir Vranješ je v začetku tega tedna zaradi poškodb ostal brez dveh pomembnih obrambnih členov, krožnih napadalcev Blaža Blagotinška in Mateja Gabra, udeležbo pa je moral, prav tako zaradi poškodbe, odpovedati tudi organizator igre Staš Skube. Tik pred nedeljskim zborom so v slovenski tabor prišle nove slabe novice, saj zaradi težav s poškodbami izbrani vrsti v tokratni akciji ne bosta mogla pomagati niti prvi vratar Klemen Ferlin in desni zunanji rokometaš Nejc Cehte, so sporočili z Rokometne zveze Slovenije.

Naknadno je vpoklical Urha Kastelica in Domna Novaka. Foto: Mario Horvat/Sportida

Ob Gregorju Potočniku in Maticu Suholežniku, ki sta bila dodatno vpoklicana po prvih treh odpovedih, je selektor Vranješ na spisek vabljenih rokometašev nazadnje dodal še vratarja Urha Kastelica in Domna Novaka, ki bo skušal po najboljših močeh zapolniti vrzel na desni strani. Za 22-letnega desnokrilnega igralca, ki je bil v preteklosti član zlate slovenske mladinske generacije, bo to prva članska reprezentančna akcija.

Izbrana vrsta se je v nedeljo v nepopolni zasedbi zbrala v standardni bazi v Zrečah. Na zbor je prispelo 10 rokometašev (Tilen Kodrin, Gašper Marguč, Tadej Mazej, Domen Novak, Jaka Malus, Gregor Potočnik, Matic Grošelj, Kristjan Horžen, Vid Poteko in Urban Lesjak), preostala osmerica (Matic Suholežnik, Urh Kastelic, Jure Dolenec, Blaž Janc, Domen Makuc, Borut Mačkovšek, Grega Ocvirk in Miha Zarabec) pa se bo ekipi pridružila v ponedeljek.

Zanimivo bo videti, kako se bodo spopadli z zaupanimi nalogami

"Te tri kvalifikacijske tekme prinašajo nekaj novega, saj bo na tokratni akciji sodelovalo precej novih igralcev. Večina jih je bila vsaj enkrat z menoj že na pripravah, a bo tokrat njihova odgovornost povsem drugačna. Izjemno zanimivo mi bo spremljati, kako se bodo posamezniki spopadli z nalogami, ki jim bodo zaupane. Nekaj idej v naši igri bo novih, a časa za velike spremembe ni. Verjamem, da to rokometašem ne bo povzročalo težav, saj jih kar nekaj še sedaj ali pa so v preteklosti skupaj igrali v istih klubih. Igra v obrambi bo v tej akciji ključnega pomena, saj za uigravanje napada enostavno nimamo časa. Želim si, da bomo igrali hitro, z obilo teka v nasprotne in polnasprotne napade, ter da novinci s svojo kreativnostjo tej ekipi dajo dodatno vrednost," je ob nedeljskem zboru dejal Vranješ.

"Izjemno zanimivo mi bo spremljati, kako se bodo posamezniki spopadli z nalogami, ki jim bodo zaupane," pravi Ljubomir Vranješ. Pred njegovimi varovanci je zahteven teden, tri tekme v šestih dneh. Foto: Guliverimage

V ponedeljek let v Turčijo, v torek prva, v nedeljo zadnja tekma

V Zrečah bo reprezentanca opravila edina treninga pred odhodom na povezani gostovanji. Že v ponedeljek popoldne se bo z Brnika odpravila v turški Eskisehir, dan kasneje pa ob 18.00 tam odigrala četrto tekmo kvalifikacij za januarsko evropsko prvenstvo. V torek dopoldne se bo iz juga Evrope z direktnim letom podala na Poljsko in se v četrtek ob 20.00 v Opolah pomerila z domačo reprezentanco. Kvalifikacijske boje bodo Slovenci končali z domačo tekmo v Zlatorogu proti Turkom v nedeljo ob 18. uri.