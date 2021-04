Cilj je jasen, a pot bo vse prej kot lahka

Pomlajena slovenska moška članska reprezentanca je v torek z zmago v turškem Eskisehirju stopila na prag uvrstitve na januarsko evropsko prvenstvo, zdaj pa je pred njo velika priložnost, da si že tekmo pred koncem kvalifikacij zagotovi mesto med evropsko elito. Slovenija je namreč trenutno s sedmimi točkami iz štirih dozdajšnjih kvalifikacijskih tekem vodilna ekipa skupine 5. S petimi točkami ji sledi Nizozemska, štiri je zbrala Poljska, Turčija pa je še brez osvojene točke. Na sklepni turnir, ki ga bosta januarja prihodnje leto gostili Madžarska in Slovaška, se bosta neposredno uvrstili najboljši reprezentanci skupine, dodatno pa še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance iz vseh osmih kvalifikacijskih skupin.

Slovenci v povsem novi zasedbi Slovenci so na prvi tekmi ugnali Poljake. Foto: Vid Ponikvar

Na prvi tekmi proti Poljakom so Slovenci zmagali z 32:29, potem ko so po zadržanem začetku stopili v ospredje in tam zanesljivo ostali vse do konca. V primerjavi z obračunom v začetku marca se bo Poljakom slovenska vrsta tokrat zoperstavila v zelo spremenjeni zasedbi, saj bo v njej kar devet novih rokometašev. Postava zasedbe Ljubomirja Vranješa bo sicer ista tisti s torkove tekme proti Turkom.

"Tekma bo zahtevna. Poljaki bodo pod pritiskom, da morajo tekmo dobiti. V zadnjih dveh letih se je njihova reprezentanca res lepo razvila. Mlada ekipa igra dobro obrambo, ob tem pa ima v svoji igri nekoliko več rutine od naše, pri čemer mislim na širino kadra igralcev, ki jo izvaja. Naša reprezentanca je tokrat sestavljena iz precejšnjega števila mlajših igralcev, ki pa so dobri rokometaši in z njimi tudi mi počasi pridobivamo dodano rutino v igri," je pred tekmo dejal selektor Vranješ.

Blaž Janc dobro pozna poljski rokomet. Foto: Vid Ponikvar

Za potrditev 13. vozovnice na evropsko prvenstvo Slovenija v četrtek potrebuje najmanj neodločen izid. Če ji to ne bi uspelo, bo popravni izpit imela na voljo to nedeljo, ko se bo v celjski dvorani Golovec ob 18. uri znova pomerila s Turčijo, in tako zaključila kvalifikacijske nastope.

Da bo tekma izjemno zahtevna, se zaveda tudi nekdanji rokometaš Kielc Blaž Janc. "Tri leta sem igral na Poljskem, tako da tamkajšnje razmere dobro poznam. Poljaki zelo dobro delajo in veliko vlagajo v rokomet. To je vidno tudi v reprezentanci, ki vsako leto izjemno napreduje. Tekma bo izjemno zahtevna. Tudi Poljaki so še vedno v igri za preboj na evropsko prvenstvo. Če želimo zmagati, bomo morali odigrati res dobro tekmo," je še prepričan krilni rokometaš.

