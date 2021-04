Bobinac izvoljen v izvršni odbor EHF

Na prvem dnevu kongresa evropske rokometne zveze (EHF) na Dunaju so bili v petek izvoljeni novi člani vodilnih funkcij in odborov te organizacije. V prihodnje bo besedo pri pomembnih odločitvah imela tudi Slovenija, saj je Franjo Bobinac, predsednik Rokometne zveze Slovenije, postal novi član izvršnega odbora, najvišjega organa EHF.

Na čelu krovne evropske rokometne zveze in izvršnega odbora bo tudi v obdobju med letoma 2021 in 2025 deloval Michael Wiederer, saj so člani z glasovalno pravico 65-letniku na kongresu zaupali nov mandat na mestu predsednika. Prvi je bil nekdanjemu generalnemu sekretarju te iste organizacije dodeljen leta 2016.

Así mismo, quiero dar la enhorabuena a Michael Wiederer por haber sido reelegido presidente de la @EHF_Activities para los próximos 4 años. #EHFCongress



Congratulations Michael Wiederer on being reelected president of the EHF for the next 4 years. pic.twitter.com/fBD11vmspX — Paco Blázquez García (@blazquezbalonma) April 23, 2021

Poleg njega bodo izvršni odbor sestavljali še Črnogorec Predrag Bošković (podpredsednik EHF), Danec Henrik La Cour (podpredsednik za finance), Srb Božidar Djurković (vodja komisije za tekmovanja), Portugalec Pedro Sequeira (vodja komisije za metode), Madžarka Gabriella Horvath (vodja komisije za rokomet na mivki), kot dodatni člani pa Španec Francisco V. Blazquez Garcia, Šved Stefan Lövgren ter Bobinac.

"Vesel sem za Slovenijo in slovenski rokomet, saj to imenovanje potrjuje ugled, ki ga slovenski rokomet uživa v Evropi in na svetu. V tem mandatu bomo z ekipo izvršnega odbora evropske rokometne zveze poskušali še hitreje razvijati naš šport, ga nadgraditi tudi poslovno in marketinško, predvsem pa ga še bolj približati navijačem, sponzorjem in ostalim deležnikom," je ob tem povedal prvi mož RZS.

Zadnja mesta v izvršnem odboru EHF-a bodo zapolnili trije predstavniki odborov, ki zastopajo interese ženskih in moških klubov ter nacionalnih zvez. Poleg Garcie in Lövgrena so bili Bobinčevi protikandidati še nekdanji odlični francoski reprezentant Jerome Fernandez, Latvijec Anrijs Brencans in Nizozemec Tjark DE Lange.

