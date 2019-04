Sladke skrbi Veselina Vujovića

"Po tekmi sem se domačemu selektorju opravičil za našo zmago. Nizozemci so bili boljši od nas in prikazali lepši rokomet. V današnjem rokometu ne smeš nikogar podcenjevati, trenutno smo zelo povprečna reprezentanca, ki je imela ogromno sreče na današnji tekmi," je v četrtek razočarano po tekmi z Nizozemsko razlagal slovenski selektor Veselin Vujović, a le nekaj dni kasneje je bila slika v Celju povsem drugačna.

Slovenska reprezentanca je na tekmi proti Nizozemski v Celju prikazala dobro igro od prve do zadnje minute. Varovanci Vujovića so po medlih predstavah v prvem ciklu kvalifikacij in četrtkovi težko prigarani zmagi nad Nizozemci znova dokazali, da bronasto odličje na svetovnem prvenstvu leta 2017 ni bilo naključje. "Fantje so k tekmi pristopili s pravim pristopom. Vsi igralci so dobili priložnost za igro in prav vsi so dokazali, da znajo igrati rokomet. Junija bomo napadli prvo mesto v skupini, ki ga vsi pričakujemo in nam bi prineslo tudi boljši izhodiščni položaj za žreb, a ničesar ne želimo prehitevati," je bil po srečanju previden po dolgem času vidno zadovoljen Vujović.

Slovenski rokometaši so razveselili navijače v dvorani Zlatorog. Foto: Vid Ponikvar

V slovenski izbrani vrsti so k uspehu prispevali prav vsi rokometaši, ki so stopili na igrišče, Vujović je pogosto poskušal tudi z igro z dvema zunanjima srednjima igralcema, odlično sta se ujela Rok Ovniček in Miha Zarabec. "Take igralce smo v reprezentanci že imeli, ko so igrali Zorman, Bombač in Bezjak. Nekaj težav smo imeli le z igro na desnem zunanjem, a to zdaj ni važno. Oba sta dokazala, da znata igrati, iz te tekme lahko potegnemo marsikaj dobrega" je prepričan Vujović.

Pred tekmo je slovenski selektor nekoliko presenetil z odločitvijo, da reprezentančnega dresa ne bo oblekel občasni kapetan slovenske izbrane vrste Jure Dolenec. "Priložnost za igro sem želel ponuditi tudi Vidu Kavtičniku, ki ni odpotoval na Nizozemsko, prednost pa je pred Juretom dobil Nejc Cehte, ki je boljši obrambni igralec. Priložnost je pred Margučem dobil tudi Šoštarič in tudi s to menjavo smo zadeli v polno. Podobno je bilo tudi z vratarjema. Rotacija nam je res stekla," navdušenja ni skrival Vujović.

Izpit (končno) položili že v prvo

Slovenija bo tako prihodnje leto že 12. nastopila na evropskem prvenstvu. "Občutek, ko se uvrstiš na veliko tekmovanje, je vedno odličen, po drugi strani pa se je to od nas pričakovalo že, ko smo dobili nasprotnike v kvalifikacijah. Pred začetkom smo imeli le en cilj, in to je bil zmagati vsako tekmo. Končno smo tudi mi enkrat v prvo položili izpit in se ne bomo rabili do zadnje minute zadnje tekme boriti za napredovanje. V tem času smo vsi napredovali v igri, vsak v svojem klubu kaže dobre predstave. Ne smemo se ustrašiti nobene reprezentance, saj imamo kakovost," je prepričan Zarabec, ki je bil na drugi četrtkovi tekmi s petimi goli najboljši strelec slovenske izbrane vrste.

Miha Zarabec je bil na tekmi z Nizozemsko najboljši strelec slovenske izbrane vrste. Foto: Vid Ponikvar

Pred slovensko reprezentanco sta v kvalifikacijskem ciklu še dve tekmi, junija se bo Slovenija najprej pomerila z Latvijci, nato jo čaka še domača tekma v Kopru z Estonijo. "Mislim, da bi morali imeti po koncu kvalifikacij vseh 12 točk. Pokazali smo, da imamo širino in da ima slovenska reprezentanca res ogromno število igralcev, ki lahko zaigrajo na najvišjem nivoju. Mislim, da bo imel selektor pred zadnjim kvalifikacijskim oknom sladke skrbi z izbiro igralcev," je prepričan Trebanjec.

Sloveniji se po štirih krogih obeta dober položaj za žreb skupin evropskega prvenstva, saj ima poleg slovenske reprezentance po štirih krogih kvalifikacij popoln izkupiček le še Nemčija. Hrvaška, ki je favorit v skupini 2 je vknjižila remi proti Srbiji, Francozi so v skupini 6 nepričakovano visoko klonili proti Portugalski (33:27). Zadnji odgovori bodo tako znani v sredini junija, ko bodo znani vsi potniki na januarsko evropsko prvenstvo.

