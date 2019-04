Vujovićev instinkt in resen pristop Slovenijo popeljala na evropsko prvenstvo

Slovenska rokometna reprezentanca je v Zlatorogu nad Nizozemsko dosegla še četrto zmago v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo prihodnje leto in si tako že priborila nastop na turnirju stare celine. Slovenci so se še drugič v štirih dneh pomerili z Nizozemsko, v nasprotju s četrtkovo tekmo v Almereju pa je Slovenija v celjskem Zlatorogu tokrat gladko slavila s 30:23 (16:11). Če je bila predstava Slovencev v četrtek slaba, pa so danes varovanci Veselina Vujovića pokazali povsem drugačen obraz.

Slovenski selektor Veselin Vujović je pred tekmo z Nizozemsko nekoliko premešal postavo svoje izbrane vrste. Na seznamu za domačo tekmo so se tako znašli med drugim tudi Rok Ovniček, Rok Zaponšek, Mario Šoštarič in kapetan Vid Kavtičnik. Iz postave, ki je potovala na Nizozemsko, pa so izpadli Gašper Marguč, Aleksander Špende, Jure Dolenec in Urban Lesjak.

Odločitev Vujovića se je izkazala za odlično, saj je slovenska reprezentanca že v prvih minutah stvari postavila na svoje mesto in vodila vseh 60 minut. V vratih sta blestela Urh Kastelic in Rok Zaponšek, svoje pa so Slovenci dodali tudi z domiselnimi napadi. Po petih minutah je semafor že kazal 3:0, slovenski rokometaši pa so pokazali, da je četrtkova tekma že pozabljena. S pravim pristopom je prednost iz minute v minuto rasla, vprašanje o zmagovalcu pa je bilo praktično rešeno že v prvem polčasu.

Rok Zaponšek je bil nezaustavljiv v vratih slovenske reprezentance. Foto: Vid Ponikvar

Vujović zadovoljen s pristopom

"Danes je bil pristop naše reprezentance od prve do zadnje minute odličen. Imeli smo dva sijanja vratarja, vsi igralci so dali svoj maksimum, priložnost sem dal vsem rokometašem, razen Bombaču, saj smo imeli na položaju srednjega zunanjega dva razpoložena igralca. Vzdušje je bilo izjemno, vesel sem, da smo prikazali takšno igro, tudi zaradi odličnih navijačev," je bil po tekmi zadovoljen Vujović.

"Zaradi zmag nad Nizozemsko ne bom od sreče padel v nezavest, saj nismo igrali z Danci. A kljub temu je občutek dober, prvi smo v skupini in uvrstili smo se na evropsko prvenstvo. Ostajata nam še dve tekmi, na katerih moramo dati vse od sebe, da bomo imeli dobro izhodišče za žreb in nadaljevali niz dobrih rezultatov," meni slovenski selektor.

Veselin Vujović je bil po tekmi zadovoljen. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Z navijači do evropskega prvenstva

Slabe štiri minute pred koncem je Slovenija povedla z 28:20, približno štiri tisoč slovenskih navijačev pa je ob prepevanju in vzklikanju "Slovenija, od kod lepote tvoje" skupaj s svojimi ljubljenci dočakalo četrto zaporedno zmago in uvrstitev na evropsko prvenstvo. "Navijači so nam zelo pomagali do te zmage, ki smo jo vsi pričakovali. Danes smo šli v tekmo s pravim pristopom in Nizozemcem vsilili svoj ritem igre. Drugi polčas smo odigrali rutinirano in mislim, da smo zasluženo zmagali," je bil po tekmi zadovoljen Mario Šoštarič.

Nad navijači je bil navdušen tudi slovenski kapetan Vid Kavtičnik, ki je v slovenski izbrani vrsti pohvalil predvsem igro v obrambi. "Ključ do zmage je bila dobra obramba, a tudi naša ekipna predstava. V določenih trenutkih tekme je bilo tudi nekaj napak in strelov iz neizdelanih položajev, a te zadeve se lahko odpravijo na naslednjih tekmah in to me ne skrbi. Občinstvo je bilo fantastično, zahvale za zmago gredo tudi gledalcem, ki so nas spodbujali od prve do zadnje minute in nam dali krila," je bil navdušen slovenski kapetan.

Galerija z dvorane Zlatorog (foto Vid Ponikvar):

Tekma iz Almereja dobra izkušnja

Za Slovenci so zdaj štiri tekme v kvalifikacijah, z današnjo so pokazali, da še vedno spadajo med najboljše evropske reprezentance in da je bila četrtkova neprepričljiva predstava z Nizozemsko le naključje. "Vsi imamo za sabo že precejšen del klubskih sezon, nato pridemo v reprezentanco vsi utrujeni in načeti. Potrebujemo nekaj dni, da se sestavimo in pripravimo na nove tekme. Jaz sem v nedeljo še odigral vseh 60 minut finala madžarskega pokala, zato sem potreboval nekaj časa, da sem se vrnil v pravi ritem. Verjetno je pri vseh fantih podobno, kar se je pokazalo na četrtkovi tekmi z Nizozemsko, ko zbranost še ni bila na pravi ravni," je prepričan Šoštarič.

Miha Zarabec je dosegel pet zadetkov. Foto: Vid Ponikvar

Da je bila prva tekma z Nizozemsko dobra šola, je prepričan tudi Miha Zarabec. "Iz prve tekme smo se veliko naučili. V Celju smo prikazali predstavo, ki smo jo ves čas napovedovali. Danes smo imeli v svojih vrstah fantastičnega vratarja in dobro obrambo, od prve minute nam je stekla tudi igra v napadu. V takšnih okoliščinah je veliko lažje igrati, pa še občinstvo je bilo naravnost fantastično," je bil po tekmi navdušen Zarabec.

Junija še dve tekmi, januarja evropsko prvenstvo

Pred slovensko reprezentanco sta v kvalifikacijskem ciklu še dve tekmi, junija se bo najprej pomerila z Latvijci, nato jo čaka še domača tekma z Estonijo. "Junijski kvalifikacijski tekmi po koncu napornih klubskih sezon zagotovo ne bosta lahki. V te dve tekmi gremo lahko neobremenjeni, a zagotovo bomo štartali na dve zmagi. Čeprav smo svoj cilj z uvrstitvijo na prvenstvo že dosegli, nočemo pokvariti vtisa. Dve zmagi ob naši dobri igri ne bi smeli biti pod vprašajem," je prepričan Šoštarič.

Za slovensko reprezentanco bo evropsko prvenstvo v Avstriji, na Norveškem in Švedskem skupno že dvanajsto, na katerem bo nastopila. Največji uspeh na turnirjih stare celine je slovenska izbrana vrsta dosegla leta 2004, ko je na domačih tleh osvojila drugo mesto. Na zadnjem prvenstvu leta 2016 je bila Slovenija 14., naskok na evropsko prvenstvo pa se ji je ponesrečil le leta 1998 in 16 let pozneje, ko je v kvalifikacijski skupini z Islandijo, Belorusijo in Romunijo zasedla tretje mesto.

Slovensko reprezentanco je spodbujalo okoli štiri tisoč slovenskih navijačev. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Dvorana Zlatorog, 4.000 gledalcev, sodnika: Brunner in Salah (oba Švica).



Slovenija: Zaponšek, Kastelic, Blagotinšek 2, Verdinek 2, Henigman 3, Kavtičnik, Janc 3, Poteko 4, Cehte, Kodrin 2, Zarabec 5 (2), Šoštarič 3 (2), Ovniček 2 (1), Bombač, Mačkovšek 3, Suholežnik 1.



Nizozemska: Ravensbergen, Kooijman 4, Baijens 1, Leenders, Sluijters 2, L. Steins 1, Schagen 3, I. Steins, Schoenaker, Smits, Adams 1, Boomhouwer 6 (4), Jerry 4, Smit 1, Eijlers, Ten Velde.



Sedemmetrovke: Slovenija 7 (5), Nizozemska 5 (4).



Izključitve: Slovenija 10, Nizozemska 10 minut.



Rdeči karton: /



