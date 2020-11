Saj ni res, pa je: koronavirus znova zaustavil Slovence

Novi koronavirus močno otežuje izvedbo moških rokometnih kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu, ki ga bosta leta 2022 gostili Madžarska in Slovaška.

Slovenska reprezentanca bi morala kvalifikacije odpreti v četrtek v Zlatorogu proti Poljakom, a so ti zaprosili vodstvo evropske rokometne zveze (EHF) za prestavitev obračuna. Vzrok? Več pozitivnih testov na novi koronavirus. Novega datuma srečanja še ni.

Četa Ljubomirja Vranješa bi tako po prestavitvi tekme s Poljaki morala prvo tekmo kvalifikacij odigrati v nedeljo v Turčiji. Tja so se želeli odpraviti danes, a jim je načrte znova prekrižala pandemija koronavirusa. Pozitivna sta bila dva člana slovenskega tabora, tako da je tudi tekma s Turki prestavljena.

Selektor Ljubomir Vranješ bi moral te dni Slovence voditi na dveh tekmah, a je pandemija prekrižala načrte. Foto: Reuters

Osamitev okuženih in še druga prestavitev

"Za celotno stanje je, kot smo se, žal, v novi realnosti že privadili, glavni krivec pandemija koronavirusa. Dvoboj 1. kroga kvalifikacij za EP 2022, v katerem bi se Slovenci v celjskem Zlatorogu morali udariti s poljsko izbrano vrsto, je namreč odpadel zavoljo več primerov okužbe pri tekmecih, v petek pozno zvečer pa so na Rokometni zvezi Slovenije dobili še rezultate testov celotne delegacije, ki se je zadnje dni pripravljala v Zrečah. Rezultat testiranja? Dva okužena igralca. Tej ugotovitvi je sledila takojšnja osamitev obeh okuženih," so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije.

Ob tem so dodali, da so nemudoma stopili v stik z vodstvoma EHF in turške rokometne zveze. V soboto dopoldne je padla odločitev o prestavitvi za nedeljo napovedanega dvoboja na kasnejši termin.

V slovenski skupini le ena tekma, kopica prestavitev

Slovenski rokometaši so v skupini 5, v kateri so še Poljaki, Turki in Nizozemci. Namesto štirih tekem v tej skupini so izvedli le eno. Na pragu presenečenja so bili Turki, a so na koncu za zadetek slavili Nizozemci.

V prvem krogu so od 16 prestavili kar šest tekem, več prestavitev gre pričakovati tudi v 2. krogu, ki je na sporedu med petkom in nedeljo.