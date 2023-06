Bezjak po senzacionalni zmagi po evropsko krono, v pomembni vlogi še dva Slovenca

Lanxess Arena v Kölnu bo ob 18. uri prizorišče finalne tekme v rokometni ligi prvakov. Za evropsko klubsko krono se bosta pomerila Magdeburg, ki je v polfinalu presenetljivo premagal favorizirano Barcelono, in Kielc, ki je ugnal PSG. Nemci, pri katerih se je v soboto izkazal Marko Bezjak, bo naskakoval četrto zmago v najbolj imenitnem evropskem klubskem tekmovanju po letih 1978, 1981 in 2002, poljska zasedba pa drugo po letu 2016. Finale bosta sodila Slovenca Bojan Lah in David Sok .

Rokometaši iz Magdeburga so v soboto na prvem polfinalnem obračunu senzacionalno ugnali tekmece iz Barcelone s 40:39. Redni del in desetminutni podaljšek nista prinesla zmagovalca, v izvajanju sedemmetrovk pa so bili boljši zbrani soigralci nekdanjega slovenskega kapetana Marka Bezjaka. 36-letni orjak je v ključnih trenutkih pokazal izjemno igro in na koncu dosegel štiri gole. Barve Barcelone sta zastopala Domen Makuc in Blaž Janc.

Na sobotnem drugem polfinalnem obračunu med francoskimi in poljskimi prvaki so smetano pobrali rokometaši iz najbolj rokometnega poljskega mesta, ki bodo tretjič nastopili v finalu lige prvakov. To so osvojili enkrat, leta 2016, ko je zanje igral zdajšnji slovenski selektor Uroš Zorman, lani so v finalu po izvajanju sedemmetrovk klonili proti tekmecem iz katalonske prestolnice.

Pravico bo delil slovenski sodniški dvojec. Foto: Vid Ponikvar

Pravico bosta delila Lah in Sok

Tekma za tretje mesto med Barcelono in PSG se bo začela ob 15.15, finale pa ob 18. uri. Na finalni tekmi bosta pravico delila slovenska sodnika Bojan Lah in David Sok.

Barcelona je razred zase

V nekdanjem pokalu državnih prvakov oziroma ligi prvakov je razred zase katalonska zasedba z enajstimi zmagoslavji. Na drugem mestu je nemški Gummersbach s petimi naslovi, na tretjem pa nemški Kiel s štirimi. V sezoni 2003/04 so v elitnem klubskem tekmovanju na stari celini slavili tudi rokometaši Celja Pivovarne Laško.

Liga prvakov, zaključni turnir, finale in tekma za 3. mesto

Nedelja, 18. junij:

Dosedanji zmagovalci lige prvakov in pokala prvakov v rokometu Liga prvakov: 2022/2023:?

2021/2022: Barcelona

2020/2021: Barcelona

2019/2020: Kiel

2018/2019: Vardar Skopje

2017/2018: Montpellier

2016/2017: Vardar Skopje

2015/2016: Vive Tauron Kielce

2014/2015: Barcelona

2013/2014: Flensburg-Handewitt

2012/2013: HSV Hamburg

2011/2012: Kiel

2010/2011: Barcelona

2009/2010: Kiel

2008/2009: Ciudad Real

2007/2008: Ciudad Real

2006/2007: Kiel

2005/2006: Ciudad Real

2004/2005: Barcelona

2003/2004: Celje Pivovarna Laško

2002/2003: Montpellier

2001/2002: Magdeburg

2000/2001: Portland San Antonio

1999/2000: Barcelona

1998/1999: Barcelona

1997/1998: Barcelona

1996/1997: Barcelona

1995/1996: Barcelona

1994/1995: Elgorriaga Bidasoa

1993/1994: Teka Santander Pokal državnih prvakov: 1993: Zagreb

1992: Zagreb

1991: Barcelona

1990: SKA Minsk

1989: SKA Minsk

1988: CSKA Moskva

1987: SKA Minsk

1986: Metaloplastika Šabac

1985: Metaloplastika Šabac

1984: Dukla Praga

1983: Gummersbach

1982: Honved Budimpešta

1981: Magdeburg

1980: Grosswallstadt

1979: Grosswallstadt

1978: Magdeburg

1977: Steaua Bukarešta

1976: Borac Banja Luka

1975: Vorwärts Frankfurt na Odri

1974: Gummersbach

1973: MAI Moskva

1972: Partizan Bjelovar

1971: Gummersbach

1970: Gummersbach

1968: Steaua Bukarešta

1967: Gummersbach

1966: Leipzig

1965: Dinamo Bukarešta

1963: Dukla Praga

1962: Göppingen

1960: Göppingen

1959: Redbergslids

1957: Praga



* Opomba:

- Liga prvakov se je začela v sezoni 1993/94. Do tedaj so državni prvaki nastopali v evropskem pokalu prvakov. V letih 1958, 1961, 1964 in 1969 tega tekmovanja niso priredili.

