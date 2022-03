Kavčič z Zagrebom gostuje na Danskem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se bo z obračunom med Aalborgom in Zagrebom Aleksa Kavčiča začel 14. krog rokometne lige prvakov.

V četrtek bo Szeged s Slovenci (Borut Mačkovšek, Matej Gaber, Mario Šoštarič, Dean Bombač in Nik Henigman) gostil Montpellier, Miha Zarabec pa je s Kielom prišel do zmage za zeleno mizo proti Meškovemu Brestu, ki je tako kot Motor Zaporožje zaradi vojne v Ukrajini in s tem povezanih ukrepov že končal z nastopi v ligi prvakov.

Barcelona z Domnom Makucem in brez Blaža Janca, ki okreva po operaciji slepiča, bo gostila Flensburg, Veszprem z Gašperjem Margučem in Blažem Blagotinškom pa čaka gostovanje pri zvezdniškem PSG.