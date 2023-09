Celjani na Danskem odpirajo novo poglavje lige prvakov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred rokometaši Celja Pivovarne Laško je uvodna tekma v skupinskem delu lige prvakov. V Hamletovi deželi jih čaka obračun s tradicionalnim mednarodnimi tekmeci iz Gudmeja, tekma med danskimi in slovenskimi prvaki se bo začela ob 20.45.

Celjani so se s slabo popotnico odpravili v Gudme, v generalki za današnji obračun so na uvodni in osrednji tekmi lige NLB v domačem Zlatorogu klonili proti trebanjskemu Trimu.

Šestindvajsetkratne državne in 22-kratne pokalne zmagovalce iz Celja v nadaljevanju lige prvakov čakajo sami imenitni tekmeci v skupini B, kot so španska Barcelona, madžarski Veszprem, nemški Magdeburg, francoski Montpellier, poljska Wisla Plock in portugalski Porto.

Izbrance srbskega strokovnjaka na klopi Celja Alema Toskića bodo po tekmi na Danskem sredi prihodnjega tedna gostili tekmece iz Porta.