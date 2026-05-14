Avtor:
Š. L.

Četrtek,
14. 5. 2026,
9.05

Rokomet, kvalifikacije za SP 2027, prva tekma

Slovenci začenjajo boj za svetovno prvenstvo

Slovenske rokometaše danes čaka prva kvalifikacijska tekma za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Nemčiji. Ob 18. uri se bodo v Podgorici pomerili proti Črnogorcem, povratna tekma pa bo v nedeljo ob 17. uri v Kopru.

"Gre za izjemno pomembni tekmi. V igri ni samo nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji, gre že za prvo stopnico proti olimpijskim igram v Los Angelesu 2028," je dejal slovenski kapetan Blaž Janc in dodal: "Vsi se zavedamo zahtevnosti obeh tekem in verjamem, da bomo naše delo dobro opravili."

Slovenski in črnogorski rokometaši so se nazadnje pomerili januarja letos na evropskem prvenstvu na Norveškem, Švedskem in Danskem. Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so v Oslu zmagali z 41:40.

Od evropskih reprezentanc so si nastop na svetovnem prvenstvu v začetku prihodnjega leta že zagotovili gostiteljica Nemčija, branilka naslova Danska ter Hrvaška, Islandija, Portugalska in Švedska, ki so se na letošnjem celinskem tekmovanju uvrstile od tretjega do šestega mesta.

