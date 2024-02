Pred dnevi presenetljivo odpustili slovenskega trenerja, danes premagali Velenje

Rokometaši Gorenja Velenja so v drugem delu evropske lige doživeli drugi poraz in tako pred zadnjim krogom ostali brez možnosti za osvojitev vsaj tretjega mesta v skupini, ki vodi v kvalifikacije za četrtfinale. V Našicah pri Osijeku so morali priznati premoč Nexeju, ki je slavil s 34:27.

Velenjčani bodo evropsko sezono končali naslednji teden, ko bodo v Rdeči dvorani gostili Skjern, ki je na prvi tekmi na Danskem slavil s 45:31.

Gorenje Velenje je v skupinskem delu zabeležilo dve zmagi, en nedoločen izid in tri poraze, v glavnem delu pa je edino točko osvojilo prejšnji teden z remijem proti hrvaški zasedbi.

Nexe, ki ga je do prejšnjega tedna vodil slovenski strokovnjak Branko Tamše, danes je na klopi sedel nekdanji slovenski selektor Kasim Kamenica, od jutri pa bo trener še en nekdanji selektor Slovenije Veselin Vujović, je zasluženo prišel do dveh točk.

Velenjčani so se uspešno upirali 45 minut (25:23), v zadnji četrtini tekme pa so jim pošle moči, kar so izkušeni gostitelji izkoristili (30:24) in zanesljivo prišli do zmage.

Najboljši posameznik pri Gorenju je bil Enej Slatinek Jovičić s sedmimi zadetki, od tega jih je šest zabil v prvem polčasu.

"Mislim, da smo tekmo odprli z dobrim pristopom, predvsem v obrambi. Imeli smo sicer nekaj zgrešenih čistih strelov, kar so domačini izkoristili in se nekoliko odlepili. V drugem polčasu smo spet preveč čistih strelov zgrešili oziroma nam jih je njihov vratar ubranil, kar je na koncu naneslo takšno razliko. Danes žal nismo zdržali tempa in Nexe je zasluženo slavilo," je dogajanje povzel velenjski trener Zoran Jovičić.

Nexe Našice : Gorenje Velenje 34:27 (17:15) Dvorana OŠ Kralja Tomislava, gledalcev 2000, sodnika: A. Konjičanin, D. Konjičanin (oba BiH). Nexe Našice: Kuzmanović, Račić 2, Bakić, Vejin 3 (2), Marguč, Sršen 7, Radovanović, Manci Micević, Gadža, Bezjak, Štrlek 7, Moslavac 4, Tomić, Cohen 4, Melić 5 (3), Pribetić 2. Gorenje: Skok, Haseljić 1, Pipp 3, Velić 1, Maričič 2, Drobež 2 (1), Tatar 2, Sokolič 4 (2), Verdinek 2, Šiško 1, Jezernik, Tajnik, Taletović, Slatinek Jovičić 7, Predović 1, Hriberšek 1. Sedemmetrovke: Nexe Našice 6 (5), Gorenje 3 (3). Izključitve: Nexe Našice 10 minut, Gorenje 6. Rdeči karton: /.

Evropska liga, drugi del, 3. krog

Torek, 27. februar: