Presenečenje s Hrvaške: Slovenec dobil nogo

V soboto se je končala triletna avantura slovenskega strokovnjaka Branka Tamšeta na klopi Nexeja. V prvi hrvaški rokometni ligi za prvaka v prvi ligi so Sesvete poskrbele za presenečenje na domačem parketu in slavile z 38:33 (18:16). Izbranci Igorja Vorija so slavili predvsem po zaslugi vratarja Filipa Perića , ki je zbral kar 17 obramb.

Tamše je postal trener Nexeja, potem ko je leta 2021 Hrvoje Horvat postal selektor hrvaške reprezentance. Pod njegovim vodstvom so rokometaši hrvaškega prvoligaša dosegali impresivne rezultate v Evropi, bili leta 2022 na Final Fouru lige Evropa, v prejšnji sezoni igrali v četrtfinalu, a jim ni uspelo prekiniti prevlade Zagreba v domačem prvenstvu in pokalu. Še preden je izvedel, da je postal bivši, je Tamše spregovoril o težkem porazu. "Ne bo lahka noč, a to je šport. Moramo razmišljati o naslednji tekmi, Velenju v evropski ligi. Pokazati moramo drug obraz in narediti vse, da to dosežemo," je dejal Tamše, nato pa izvedel, da se je njegova pot na klopi hrvaškega prvoligaša še pred gostovanjem v njegovem domačem Velenju presenetljivo končala.

"Upravni odbor RK NEXE je sprejel odločitev o prekinitvi sodelovanja z Brankom Tamšetom, ki od danes naprej ne opravlja več funkcije trenerja prve ekipe. Z njim odhaja tudi njegov nekdanji pomočnik Albin Eter. Ob tem se gospodu Branku Tamšetu zahvaljujemo za dosežene rezultate in vse, kar je naredil za RK NEXE. Želimo mu veliko sreče in uspehov tudi v prihodnje," so ob prekinitvi sodelovanja zapisali pri hrvaškem prvoligašu.

Odpoved Slovencu je še toliko bolj presenetljiva, ker je Nexe v tej sezoni z izjemo sobotne tekme nizal dobre rezultate. V hrvaškem državnem prvenstvu je na 15 tekmah izgubil le enkrat, odlično pa hrvaškemu klubu kaže tudi v evropski ligi, v kateri je trenutno vodilna ekipa skupine 2 v drugem delu, v kateri nastopa tudi Gorenje.

Z Brankom Tamšetom smo se pogovarjali v času januarskega EP:

