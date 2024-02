Krimovke nadigrale poljske tekmice in potrdile napredovanje v izločilne boje

Rokometašice Krima Mercatorja so na zadnji tekmi skupinskega dela lige prvakinj visoko,z 32:19, premagale poljski Zaglebie Lubin in potrdile napredovanje v izločilne tekme v najbolj imenitnem klubskem tekmovanju na stari celini.

Krimovke so na štirinajstih tekmah dosegle šest zmag in en neodločen izid ter doživele sedem porazov.

V skupini B so osvojile peto mesto, tako da jih v tekmah za uvrstitev v četrtfinale čaka tekma s četrtouvrščeno ekipo iz skupine A. Njihove tekmice bodo igralke francoskega Bresta ali romunske Bukarešte, to bo znano po nedeljski tekmi med Odensejem in Bukarešto.

Že zdaj pa je znano, da bo prva tekma za uvrstitev v četrtfinale 16. ali 17. marca v Sloveniji, povratna pa 23. ali 24. v Franciji oziroma Romuniji.

Končne razvrstitve v skupinah A in B bodo znane po nedeljskih tekmah. Najboljši ekipi iz obeh skupin se bosta neposredno uvrstili v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa čakajo še dve dodatni tekmi za preboj med osem.

V četrtfinale se je iz skupine A že uvrstil madžarski Györ, ekipa slovenske reprezentantke Ane Gros, iz skupine B pa francoski Metz.

Rokometna liga prvakinj, 14. krog:

Sobota, 17. februar

Nedelja, 18. februar

Lestvici: