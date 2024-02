Krimovke pred zadnjo tekmo ne preračunavajo točk

Krimovke so po 13. krogu z 11 točkami na petem mestu skupine B. V vodstvu sta francoski Metz in Esbjerg z 20 točkami, danski Ikast jih ima 19, norveški Vipers Kristiansand 15, madžarski Ferencvaros je zbral deset, romunski Rapid iz Bukarešte devet, poljski Lubin pa je brez točk. Ljubljančanke si sicer še niso zagotovile napredovanja. V primeru poraza in zmage Ferencvarosa ter Rapida bi še lahko padle na sedmo mesto, a je scenarij malo verjeten. Ferencvaros namreč v soboto gostuje pri Metzu, Rapid pa dan pozneje gosti Esbjerg, tako Metz kot Esbjerg pa se z Ikastom na daljavo borita za prvi dve mesti, ki neposredno peljeta v četrtfinale.

"Odigrale bomo in nato počakale na ostale izide"

Foto: Grega Valančič/Sportida Ekipe od tretjega do šestega mesta čakata dodatni tekmi za preboj med osem s tekmicami iz skupine A. "Najprej moramo biti osredotočene na našo tekmo. Le na tej je vse odvisno od nas, na druge tekme pa nimamo vpliva. Odigrale bomo po najboljših močeh in nato počakale na preostale izide," je o odločilnem dvoboju na novinarski konferenci dejala Alja Varagić.

Lubin doslej še ni osvojil niti točke, a je v 2024 precej dvignil raven igre. V zadnjih dveh krogih je namučil tako Rapid Bukarešto (21:24) kot Kristansand (24:28) in tudi v Ljubljano ne bo prišel z belo zastavo. "Stanje na lestvici ne odraža njihovega realnega stanja. Igralke Lubina so v zelo dobrem ritmu. Pričakujemo zelo hitro igro, ena na ena so zelo agilne in že cel teden se pripravljamo na njihove dobre lastnosti. Upam, da bomo v soboto to pokazale in jih ustavile," je dodala Varagić.

Dragan Adžić Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Črnogorski trener na klopi Krima Dragan Adžić je na druženju z mediji dejal, da je za sobotni obračun vprašljiva Valentina Klemenčič, Tatjana Brnović pa bo na pomembni tekmi pripravljena pomagati soigralkam, potem ko že cel teden z njimi trenira. "Vsaka odločilna tekma narekuje posebno pripravo, a na to se tudi moje varovanke odzivajo pozitivno in se skozi to povežejo. Proti Lubinu smo že igrali, ampak ta se je skozi sezono otresel pritiska in prišel na raven, da lahko v ligi prvakinj igra z vsemi ekipami. Zato se pripravljamo na ta Lubin, obenem pa želimo ponoviti odnos s prve tekme. Spoštujemo tekmeca in se nanj ustrezno pripravljamo."

"Smo povezane, v ekipi se spodbujamo"

Krim je prvo tekmo skupinskega dela odigral prav proti Lubinu davnega devetega septembra in ga v gosteh visoko premagal s 36:18. Začetek sezone je bil za Krim sijajen, nato pa so v kader posegle predvsem poškodbe. Tudi po reprezentančnem premoru se rezultatsko ni veliko spremenilo. Krimova popotnica treh zaporednih porazov v elitnem evropskem tekmovanju pred zadnjo tekmo ni najboljša. Posledično je za Krimovke dvoboj pomemben tudi iz psihološkega vidika, saj pred izločilnimi boji potrebujejo zmago, da se z boljšimi občutki podajo v lov za četrtfinalno vstopnico.

"Če bi to tekmo dobile, bi to predstavljalo dvig morale. Da pokažemo tako sebi kot navijačem, da lahko dobro igramo. Na zadnjih dveh tekmah so bili deli igre dobri, pokazale smo, da še imamo to, kar smo imele na začetku sezone," je še izpostavila Alja Varagić. "Smo povezane, v ekipi se spodbujamo. Kljub veliki razliki v golih smo bile v določenih delih dvobojev konkurenčne, kar nas dviguje. Ekipni duh je na visoki ravni in punce znamo druga drugo dvigniti. Pričakujem, da bomo to v soboto zelo dobro pokazale."