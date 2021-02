Pred rokometaši Celja Pivovarne Laško je zahtevna preizkušnja v evropski ligi prvakov. V domačem Zlatorogu bodo v sredo ob 20.45 gostili tradicionalne tekmece iz Barcelone, ki ima po dvanajstih tekmah stoodstotni izkupiček in je na prvem mestu v skupini B. Celjska zasedba je na enajstih tekmah v tej sezoni trikrat zmagala in osemkrat izgubila.

Katalonski velikan, kjer igrajo tudi trije slovenski reprezentanti Jure Dolenec, Blaž Janc in Domen Makuc, je absolutni favorit na sredini tekmi v mestu ob Savinji. Na dosedanjih petnajstih medsebojnih tekmah je Barcelona enajstkrat zmagala in štirikrat izgubila, na jesenskem obračunu je visoko slavila z 42:28.

Ocvirk: Ne smemo se spustiti v dir

"Imamo visoke cilje. Ne bomo zgolj poskušali odigrati najboljšo tekmo, temveč zmagati. Želim, da tako vstopimo v tekmo, da se tako obnašamo na treningih. Seveda se zavedamo, kdo bo na drugi strani igrišča," je na novinarski konferenci pred sredino tekmo optimistično dejal celjski strateg Tomaž Ocvirk.

"Barcelona je neporažena v naši skupini, igra odlično, vendar mi smo v vzponu in tu vidim našo priložnost. Seveda je tu tudi sproščenost ob uvrstitvi v izločilne tekme, ki pa je kljub temu ne sme biti preveč. Barcelona je namreč ekipa, ki dosega izjemno veliko število zadetkov, igra zelo hitro in najprej je potrebno zaustaviti njihovo hitro igro, prehod v (pol)protinapad. Ne smemo se spustiti v dir z njimi, igrajo globoko 6-0 obrambo ter silijo napadalce k napakam, te pa kaznujejo z lahkimi goli. Zato napak skorajda ne sme biti, saj je to že skoraj polovica njihovega zadetka. Pomembna bo disciplina v igri, kar pa fantje v tem drugem delu sezone vedno znova dokazujejo, zato sam komaj čakam, da se tekma začne," je dodal Ocvirk.

"Barcelona je zame najboljša ekipa v Evropi in to dokazuje na igrišču. Je pa dejstvo, da imamo mi svoje načrte in naredili bomo vse, da jo čim bolje onemogočimo in iztržimo čim več," je še dodal krilni igralec Celja."

"Barcelona je najboljša evropska ekipa, a naredili bomo vse, da iztržimo čim več"

Podobna pričakovanja in željo ima tudi Tilen Kodrin, ki je seveda vesel, da je klub že uvrščen v izločilne boje. "To je liga prvakov in na vsaki tekmi želiš narediti vse in odigrati svojo najboljšo tekmo. Nam pa osmina finala pomeni ogromno, lani nam je zaradi situacije odpadla in zdaj smo vsi zelo veseli, da se bomo lahko preizkusili tudi v bojih na izločanje," je dejal Kodrin.

"A še pred tem so tu pomembne naloge, prva že jutri, ko pričakujem atraktivno tekmo, polno tempa, kontakta. Barcelona je zame najboljša ekipa v Evropi in to dokazuje na igrišču. Je pa dejstvo, da imamo mi svoje načrte in naredili bomo vse, da jo čim bolje onemogočimo in iztržimo čim več," je še dodal krilni igralec Celja.

"Smo razbremenjeni, sproščeni in to želimo pokazati na igrišču"

Podobno razmišlja tudi vratar Miljan Vujović, ki je tudi z odgovorom na novinarski konferenci še enkrat pokazal svojo zrelost, to se je namreč nanašalo na to, kako sam prenaša pritisk, ko zraven ni poškodovanega Ivića. "Nisem ostal sam, tako tudi pritiska ne prenašam sam. Zraven sta mlajša kolega, v večini Gal Gaberšek, ki mi pri tem pomagata in kot ekipi nam je lažje. Tako bomo morali nastopiti tudi proti Barceloni, v napadu igrati počasneje, saj se dirka z njimi ne bi končala dobro. Smo razbremenjeni, sproščeni in to želimo pokazati na igrišču. Seveda spoštujemo tekmeca, se zavedamo njihove kakovosti, a imamo svoje načrte," pred sredino tekmo v Zlatorogu pravi Vujović.