Celjani so se dobro upirali, a brez presenečenja v Zlatorogu

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 11. krogu lige prvakov v dvorani Zlatorog morali priznati premoč Veszpremu s 25:29 (14:16). Slovenski prvaki so se sicer tri četrtine srečanja dobro upirali favoriziranim Madžarom, vendar to ni bilo dovolj za tretjo zaporedno zmago Celjanov, ki so pred tem minuli teden slavili v Nantesu, v torek pa so na kolena položili še Zagrebčane.

Zasedbi iz mesta ob Savinji trenutni položaj na razpredelnici ne zagotavlja nastopa na izločilnih tekmah, a bo Evropska rokometna zveza (EHF) zaradi številnih neodigranih in prestavljenih tekem, ki jih je povzročila pandemija novega koronavirusa, bržkone spremenila tekmovalni sistem in vsem klubom iz skupinskega dela omogočila nastop v osmini finala. To spremembo je EHF že vpeljal v ligo prvakinj, kjer igrajo rokometašice Krima Mercatorja, podobna odločitev o ligi prvakov pa bo bržkone padla tudi na zasedanju, ki bo 26. februarja na Dunaju.

Izbranci domačega trenerja Tomaža Ocvirka so bili uvodoma povsem enakovredni tradicionalnim tekmecem iz Veszprema. Po izidu 7:7 so izgubili rdečo nit v svoji igri, kar je izkušena in mednarodna pisana madžarska zasedba, kjer že vrsto let igrata otroka celjskega kluba Blaž Blagotinšek in Gašper Marguč, izkoristila in ji v 14. minuti ušla za tri gole (7:10).

Tomaž Ocvirk ni mogel računati na Josipa Šarca, Jana Grebenca, Filipa Ivića in Tadeja Kljuna. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zdesetkani in oslabljeni Celjani, ki na današnjem dvoboju niso mogli računati na svojo prvo violino v tej sezoni Josipa Šarca ter Jana Grebenca, Filipa Ivića in Tadeja Kljuna, so si najvišji zaostanek v prvi polovici tekme pridelali v 27. minuti, po zaostanku 11:15 pa so strnili svoje vrste in po delnem izidu 3:0 povsem zadihali za ovratnik vzhodnim sosedom (14:15).

V drugem polčasu pošle moči

Celjani so se v drugem polčasu trudili po svojih najboljših močeh, a močne tekmece, ki v zadnjem času niso ravno najbolje pripravljeni in so pred prihodom v Zlatorog izgubil kar pet tekem, niso mogli ogroziti. Vseskozi so bili v zaostanku, nekajkrat so se približali na dva gola zaostanka (15:17, 16:18, 21:23), nato pa so gosti malce odločneje pohodili svojo stopalko na plin in si znova priigrali neulovljivo prednost.

V celjski zasedbi sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Matic Grošelj s šestimi in Kristjan Horžen s štirimi goli. V madžarski ekipi je bil strelsko najbolj razpoložen Marguč s petimi zadeti, Blagotinšek je prispeval dva gola.

Celjani bodo v prihodnjem krogu v četrtek, 18. februarja, gostovala v Kielu.