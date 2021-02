Celjani po drami do pomembne zmage nad Zagrebom

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so se v velikem slogu vrnili na veliko sceno po nekoliko daljšem premoru zaradi svetovnega prvenstva v Egiptu. V četrtek so v Franciji premagali Nantes, danes pa so po drami na zaostali tekmi 10. kroga z 29:28 v Zlatorogu ugnali še Zagreb. V četrtek jih čaka še obračun z Veszpremom.

Celjski rokometaši bi se s tradicionalnimi mednarodnimi tekmeci iz Zagreba morali pomeriti že decembra, oba načrtovana dvoboja pa sta bila odpovedana zaradi okužb z novim koronavirusom v hrvaškem taboru. Na prvem medsebojnem dvoboju v zagrebški Areni so slovenski prvaki zanesljivo slavili s 30:22, danes pa so v Zlatorogu po napeti končnici slavili z 29:28. Slovenski prvaki so po pomembni zmagi še vedno v resnih kombinacijah za šesto mesto v skupini, ki jim prinaša izločilne tekme. V nadaljevanju jih čakajo izjemno zahtevni in odločilni boji proti rokometašem iz Veszprema, Kiela, Barcelone in Aalborga.

Celjani so večji del tekme imeli nadzor nad Zagrebčani in jim med tekmo nikoli niso pogledali v hrbet, a motivirani Hrvati so jim vseskozi dihali za ovratnik. V prvi polovici tekme so si trikrat priigrali tri gole prednosti (10:7, 11:8 in 14:11). V prvi polovici drugega polčasa so zaigrali še bolj udarno in raznovrstno v napadu ter si v 40. minuti prvič priigrali pet golov prednosti (22:17), a so v nadaljevanju močno popustili in tradicionalnim mednarodnim tekmecem dovolili, da so jih v 52. minuti ujeli in izenačili na 26:26.

Josip Šarac je dosegel deset zadetkov. Foto: Grega Valančič/Sportida

Horžen mož odločitve

Celjani so si v izjemno razburljivem prelomnem delu tekme znova priigrali dva gola prednosti (28:26), a nato znova naredili nekaj neumnosti – Šarac in Horžen sta v 56. minuti zgrešila stoodstotni priložnosti – in tekma je bila znova odprta. V pravi srhljivki so bili bolj hladnokrvni Celjani, odločilni gol je dosegel Horžen, v zadnjih sekundah dvoboja pa, po zgrešenem strelu nekdanjega igralca Gorenja Senjamina Burića, vendarle osvojili obe točki.

V celjski ekipi sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Josip Šarac z desetimi in Tilen Kodrin s petimi goli.

Celje Pivovarna Laško : Zagreb, foto: Grega Valančič/Sportida:

1 / 21 2 / 21 3 / 21 4 / 21 5 / 21 6 / 21 7 / 21 8 / 21 9 / 21 10 / 21 11 / 21 12 / 21 13 / 21 14 / 21 15 / 21 16 / 21 17 / 21 18 / 21 19 / 21 20 / 21 21 / 21