Velika zmaga Celja v Franciji

Celjani so na svoji deveti tekmi v ligi prvakov prišli do druge zmage. Foto: Grega Valančič/Sportida

Rokometaši Celja Pivovarne Laško prišli še do druge zmage v ligi prvakov. V gosteh so bili s 30:28 boljši od Nantesa. Slovenski prvaki so tem ohranili možnosti, da se uvrstijo v takoimenovani play-off.