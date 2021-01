Hrvaški mladinski reprezentant okrepil celjske rokometaše

Zadnje tri sezone se je Ivanković z Dubravo že preizkusil tudi na evropskem prizorišču, kjer je sicer vedno izpadel v kvalifikacijskem delu, a kljub mladosti izstopal s svojimi nastopi

"Celje je velik klub in tako zame velik izziv. Vesel sem, da bom postal del tega kolektiva, mlade ekipe, to okolje pa je zelo znano po izjemnem razvoju mladih igralcev. Ima tradicijo, izjemne navijače in se nenehno razvija. Vem, da se bom dobro prilagodil in hitro vklopil v ekipo, iz katere poznam kar nekaj fantov. Rokomet je moja strast, vse od trenutka, ko sem na prigovarjanje prijateljev stopil v dvorano in začel trenirati. In to strast želim sedaj tu razvijati dalje," je med drugim od podpisu dejal mladi hrvaški reprezentant.