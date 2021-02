Celjski rokometaši odpotovali v Nantes

Po prvotnem programu bi obračun med Nantesom in Celjem moral biti sredi novembra, a je bil odpovedan zaradi okužbe igralcev francoske ekipe z novim koronavirusom. Zaradi zgoščenega tekmovalnega sporeda sta se kluba dogovorila, da bosta zaostalo tekmo odigrala že ta teden, njun prvi medsebojni dvoboj v dvorani Zlatorog, ki je bil konec novembra, se je končal z zmago Nantesa z 31:25.

Tomaž Ocvirk, trener Celjanov Foto: SPS/Sportida

Nekaj težav s poškodbami igralcev

Celjski rokometaši so se na gostovanje v Francijo odpravili v današnjih dopoldanskih urah. Najprej jih čaka avtobusna vožnja od Celja do Benetk, od tam polet do Pariza. V Nantes pa bodo zaradi pomanjkanja letov pripotovali šele v večernih urah, tako da bodo krajši trening opravili na dan tekme.

"V Nantesu začenjamo naporen niz 11 tekem v naslednjih 31 dneh, zato smo januarski del priprav namenili temu, da bomo uspešno prišli skozi. To nam lahko uspe s širino kadra, zato bodo priložnost dobivali vsi igralci, žal pa se je zgodilo, da imamo nekaj težav s poškodbami in boleznimi, ki nam bodo na uvodu v ta niz to otežili," je uvodoma dejal celjski trener Tomaž Ocvirk.

"V Franciji nas čaka težka tekma, na kateri moramo prikazati povsem drugačen obraz." Foto: Guliverimage

Na četrtkovem dvoboju ne bo mogel računati na Patrika Lebna, Gala Marguča, Jana Grebenca, vratarja Filipa Ivića in Tadeja Kljuna, ki so poškodovani, na zadnjih treningih pa sta zaradi bolezni manjkala tudi Josip Šarac in Miljan Vujović.

"Na vseh tekmah moramo biti pravi, čeprav je jasna prioriteta državno prvenstvo. V Franciji nas čaka težka tekma, na kateri pa moramo prikazati povsem drugačen obraz kot na tekmi, ki smo jo z Nantesom odigrali v Celju," je dodal Ocvirk, ki se zaveda kakovosti tekmeca, kjer igra tudi slovenski reprezentant Rok Ovniček.

Verjeti moramo, da smo sposobni premagati tudi finančno precej močnejše ekipe

"Odločno moramo vstopiti v srečanje, na pripravljalnih tekmah smo preizkusili nekaj zadev, ki so se izkazale za uspešne in zdaj moramo to prenesti na uradne tekme. Pred tekmo mora v ekipi vladati pozitivna napetost, saj se po dolgem premoru znova nadaljuje tekmovalni ritem in vem, da so ga igralci sposobni uspešno odigrati. Verjeti moramo, da smo sposobni premagati tudi finančno precej močnejše ekipe, kot je Nantes. Naši cilji morajo biti visoki, boriti se moramo za točke, a se zavedamo, da bo težko, vendar nič ni nemogoče, le verjeti moramo v to," je na koncu dejal celjski trener.

Celjska zasedba je trenutno na predzadnjem mestu v skupinskem delu tekmovanja in ima izjemno majhne možnosti za preboj v izločilne tekme. Na dosedanjih osmih tekmah je dosegla le eno zmago nad Zagrebom, vse druge pa izgubila. V vodstvu je Barcelona s 16 točkami, Veszprem je zbral 13, Motor Zaporožje 12, Aalborg deset, Kiel sedem, Nantes štiri, zadnjeuvrščeni Zagreb pa je brez točk.