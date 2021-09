Reprezentant se vrača v matični klub

"Najprej bi se zahvalil vodilnim možem matičnega kluba, da smo se znova našli na skupni poti. Že ob koncu lanskega prvenstva sem vedel, da mi v Trebnjem pogodbe ne bodo podaljšali in sem ves čas iskal nov izziv na tujem," je dejal Cingesar, ki je v tujini igral za hrvaški Zagreb in francoski Aix. Ob morebitni ponudbi iz tujine bi lahko zapustil škofjeloško ekipo, kar je del dogovora slovenskega reprezentanta z matičnim klubom.

"Seveda še nisem obupal in menim, da še lahko igram rokomet tudi na najvišji ravni. Za to si bom brez dvoma prizadeval še naprej. Doslej rešitve s svojim agentom nisva našla, zato sem se res razveselil klica iz domače dvorane. V zadnjem obdobju sem bil veliko na treningih, žal pa nisem odigral nobene pripravljalne tekme, niti nisem okusil pravega rokometnega treninga v polju. Upam, da bom kmalu nazaj in da bom lahko čim prej pomagal svojim novim soigralcem," je še dejal Cingesar.

Za reprezentanco Slovenije, katere del je že vrsto let in s katero je osvojil bron na SP v Franciji 2017, je zbral 86 nastopov in dosegel 141 golov. V klubski karieri je na domačih parketih igral še za Jeruzalem Ormož, Gorenje iz Velenja in Maribor Branik.