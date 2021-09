Kakšna drama za začetek! Prvaki padli v Trebnju.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Začela se je 31. sezona elitne slovenske moške rokometne lige. V uvodnem dejanju je podprvak Trimo Trebnje v velikem derbiju po napetem srečanju s 25:24 prizadejal poraz aktualnemu prvaku Gorenju iz Velenja. V drugi tekmi dneva je Urbanscape Loka v gosteh ugnal Jeruzalem Ormož z 29:26 in prevzel vodstvo na lestvici. Celjani bodo v soboto v štajerskem spopadu gostili Mariborčane.

Nova sezona prvoligaškega rokometnega plesa se je začela spektakularno. Z velikim derbijem na Dolenjskem, kjer so si trebanjski levi rane po hitrem izpadu iz Evrope zacelili s prestižno zmago nad prvakom iz Velenja. Trimo Trebnje je premagal Gorenje s 25:24, veliko zmago pa je gostiteljem z obrambo v zadnji sekundi zagotovil domači vratar Radivoje Ristanović.

''Velika zahvala gre glavnemu trenerju, pomočniku trenerja, trenerju vratarjev in tandemskemu kolegu Aljoši Čudiču, brez katerih se ta obramba v zadnjih sekundah tekme ne bi zgodila. Časa za pripravo na tekmo je bilo zelo malo. Po izpadu iz Evrope nam je bilo težko, težko sem spal tri dni, ampak danes smo se z zmago nad aktualnim državnim prvakom oddolžili navijačem in verjamem, da bomo v takšnem stilu nadaljevali,'' je po še kako sladki zmagi poudaril izkušeni črnogorski čuvaj mreže. V zadnji sekundi je ubranil strel Tilna Sokoliča, najboljšega strelca branilcev naslova. Velenjčani so ostali praznih rok v Trebnjem tudi v prejšnji sezoni.

RK Gorenje bo v tej sezoni branil slovenske barve v elitni ligi prvakov. Foto: Grega Valančič/Sportida

V soboto bodo nato na sporedu dvoboji LL Grosista Slovana in Kopra (18.30), pol ure kasneje se bodo začeli še obračuni v Ribnici, kjer bodo gostovali rokometaši iz Šmartnega, v Ljubljani, natančneje na Galjevici, kjer bo svoji prvi točki iskala ekipa SVIŠ Ivančne Gorice, ter v Slovenj Gradcu, kamor bo odpotovala Dobova. Na zadnji tekmi prvega kroga se bosta v dvorani Zlatorog srečala Celje Pivovarna Laško in Maribor Branik.