Slovenci bodo žreb pričakali v drugem jakostnem bobnu

Evropska rokometna zveza je po koncu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020, ki bo med 9. in 26. januarjem na Švedskem, Norveškem in v Avstriji, razkrila nosilce skupin za žreb, ki bo 28. junija na Dunaju. Slovenci bodo žreb pričakali v drugem bobnu.

Na EP 2020, ki bo na Norveškem, Švedskem in v Avstriji potekal med 9. in 26. januarjem, bo prvič nastopilo 24 reprezentanc, tretjič zapored in skupno trinajstič tudi Slovenija. Ta je kvalifikacije končala s po dvema zmagama nad Estonijo in Nizozemsko ter z zmago in porazom proti Latviji.

Prav poraz proti Latvijcem je Slovencem "odnesel" možnost, da bi žreb pričakali v prvem bobnu. V tem bodo Španci, Švedi, Francozi, Danci, Hrvati in Čehi. Varovanci Veselina Vujovića so v drugem bobnu.

Bobni pred žrebom (28. junij, 18.45): Boben 1: Španija, Švedska, Francija, Danska, Hrvaška, Češka.

Boben 2: Norveška, Slovenija, Nemčija, Severna Makedonija, Madžarska, Belorusija.

Boben 3: Avstrija, Islandija, Črna gora, Portugalska, Švica, Latvija.

Boben 4: Poljska, Rusija, Srbija, Ukrajina, Bosna in Hercegovina, Nizozemska.

Šest skupin

Ekipe bodo v prvem delu razdeljene v šest skupin s po štirimi reprezentancami, ki bodo igrale na Dunaju, v Gradcu, Trondheimu, Malmöju in Goteborgu. V drugi del se bosta uvrstili dve najbolje uvrščeni moštvi, ki bosta nastopali na Dunaju in v Malmöju, medtem ko bo finalni del na sporedu v Stockholmu.

Preberite še: