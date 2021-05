Pred obračunom sezone je neznank še ogromno

Dogajanje v ligi NLB se je nekaj krogov pred koncem postavilo na glavo. Če je še nekaj tednov nazaj delovalo, da se bodo rokometaši Celja Pivovarne Laško sprehodili do svojega 25. državnega naslova, pa je zadnjih nekaj tekem pokazalo, da se je sprehod celjskega kluba spremenil v zahteven pohod. V troboj za naslov sta se vmešala še Trimo in Gorenje, ki ga v sredo čaka veliki derbi s Celjani. "Nimamo veliko časa, situacija seveda ni ugodna, a strnili bomo svoje vrste," pred derbijem pravi novi trener slovenskih prvakov Luka Žvižej.

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so bili v državnem prvenstvu še nekaj krogov nazaj nedotakljivi. Po 18 odigranih tekmah so bili pri 36 točkah, nato pa je skupaj s poškodbami sledil padec v igri, ki je dogajanje v najmočnejšem slovenskem rokometnem tekmovanju po treh porazih Celjanov postavil na glavo. Celjski rokometaši, pri katerih so slabi rezultati odnesli tudi trenerja Tomaža Ocvirka, na trenersko mesto pa je prišel Luka Žvižej, imajo po 22 odigranih krogih na lestvici le točko prednosti pred drugim Trimom, Gorenje pa je z dvema odigranima tekmama manj pri 35 točkah.

Lestvica najboljših treh (22/26): 1. Celje Pivovarna Laško 22 tekem – 19 zmag, 3 porazi – 38 točk

2. Trimo Trebnje 22 – 18 zmag, 1 remi, 3 porazi – 37 točk

3. Gorenje Velenje 20 – 17 zmag, 1 remi, 2 poraza – 35 točk

Velenjčani vlogo favorita prepuščajo Celjanom

Jovičić v vlogo favorita postavlja Celjane. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Dogajanje se tako pred zaključkom prvenstva močno zapleta, močan odgovor na trenutno dogajanje pa bo dal sredin derbi v velenjski Rdeči dvorani, saj bo Gorenje gostilo Celje, ki ima še vedno številne težave s poškodbami. Velenjčani so na prvi medsebojni tekmi 14. aprila v Zlatorogu zmagali s 25:23, tokratni obračun pa bo še toliko bolj pomemben, saj bo v boju za prvaka odločala vsaka točka. V boju za naslov pa ima svojo računico tudi Trimo.

"Ponovno nas čaka veliki derbi. Zavedamo se, kako pomembna je ta tekma in da bo zagotovo napeta do zadnje minute. RK Celje Pivovarna Laško je velik favorit, na nas pa je, da s požrtvovalno igro, željo in voljo pokažemo, kaj zmoremo in damo vse od sebe. Tako bomo vsi zadovoljni," je pred tekmo dejal strateg velenjskega kluba Zoran Jovičić, ki je svojo ekipo v tej sezoni popeljal do polfinala evropskega pokala.

Vlogo favoritov na stran Celjanov postavlja tudi eden izmed najbolj izkušenih v velenjskih vrstah David Miklavčič. "Te tekme nikakor ne primerjamo s prejšnjo. Gre za novo tekmo, kjer je na kocki veliko več – predvsem za njih in seveda tudi za nas. Spet se bo treba 60 minut maksimalno boriti, če želimo konkurirati Celjanom. Še vedno so oni favoriti, ampak kot sem že velikokrat rekel – vsak športnik hoče zmagati na vsaki tekmi. Kljub temu, da so Celjani na papirju boljši, bomo dali vse od sebe in upamo, da osvojimo dve točki. Tudi v primeru zmage to še ne pomeni, da je dosti. Čaka nas peklenski maj. To je samo začetek," je prepričan Miklavčič.

Žvižej pred derbijem

Naziva favorita pa se otepajo tudi v vrstah aktualnih prvakov, ki Velenjčane postavljajo v ospredje. Za Celjane bo preizkušnja še toliko bolj pomembna, saj jih bo na trenerskem stolčku prvič vodil Luka Žvižej, ki je do zdaj vodil celjsko mladinsko ekipo, tekma proti Gorenju pa bo zanj prva na čelu katere izmed članskih ekip. V prejšnji sezoni je četrti najboljši strelec v zgodovini celjskega kluba opravljal vlogo pomočnika trenerja Ocvirka, člansko ekipo pa bo vodil vsaj do konca te sezone.

Nekoč soigralca, zdaj tekmeca Zoran Jovičić (na sliki skrajno levo) in Luka Žvižej (na sliki skrajno desno). Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Ekipa je prava in verjamem, da bomo skupaj naredili to, kar moramo narediti in kar se od nas pričakuje. Nimamo veliko časa, situacija seveda ni ugodna, a strnili bomo svoje vrste. Nadaljevati moramo tam, kjer so fantje že bili, niso pozabili igrati rokometa, urediti moramo glave, bistvenih sprememb v igri v tako kratkem času ni mogoče delati, naša glavna naloga je tako psihološka kot tudi motivacijska. V Velenju nas čaka odločilna tekma, smo v točkovnem zaostanku in igramo v gosteh proti odlični ekipi, o kateri ni treba izgubljati veliko besed, saj to kažejo njihovi rezultati. A ne glede na to verjamemo v izziv, ki je pred nami in verjamemo, da ga lahko uresničimo po naših željah," je pred tekmo povedal novi glavni trener Celjanov.

Trebanjci na dolenjskem obračunu Uroš Zorman je v soboto Trimo popeljal do zmage nad Celjani. Foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje

Sredina tekma v Velenju se bo začela ob 20. uri, po njej pa bodo najverjetneje že bolj jasne vloge in mesta ob koncu letošnjega prvenstva. Trimo se bo isti dan pomeril s Krko, s katero vsaj na papirju ne bi smel imeti večjih težav. Trebanjci so v prejšnjem krogu na kolena spravil ravno Celjane. "Po zmagi nad Celjem ni časa za evforijo. Krkaši potrebujejo točke v boju za obstanek, zato jih jemljemo resno. Naš cilj je pokazati pravi obraz na igrišču in odigrati dobro tekmo," pa je pred novo pomembno tekmo dejal strateg Trebanjcev Uroš Zorman.

Preberite še: