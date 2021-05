Velenjčani jezni. Kaj se je dogajalo v Mariboru?!

Izjavo za javnost RK Gorenje Velenje objavljamo v celoti in brez popravkov. Za komentar smo se obrnili tudi na RK Maribor Branik, odgovor še čakamo.

"V Rokometnem klubu Gorenje Velenje bi radi pojasnili ozadje odpovedi tekme, ki bi morala biti odigrana 7. 5. 2021 med RK Maribor Branik in našim klubom.

V RK Gorenje Velenje se zavedamo nevarnosti virusa Covid-19 in vseh grozljivih posledic, ki jih je virus povzročil v življenju posameznikov, gospodarstvu in družbi kot celoti. V času, ko ljudje umirajo in se zdravniki borijo za življenja, je ukvarjanje s športom in igranje rokometnih tekem svojevrsten privilegij. Kljub temu pa ne moremo mimo tega, da opozorimo na vse okoliščine odpovedi tekme v Mariboru. Ob tem poudarjamo, da ne trdimo, da določeni igralci RK Maribor Branik dejansko niso zboleli. V primeru, da se okužbe dejansko potrdijo, želimo vsem okrevanje brez zapletov.

Zavedamo se nevarnosti hitrega širjenja okužbe, zapletov in situacij na katere ne moremo vplivati. Tudi sami smo se že soočali s situacijami, ki so zahtevale sprejemanje odločitev, a so bile te vedno korektne in v skladu s pravili NIJZ in RZS. Slednja žal ne morejo predvideti vseh situaciji in tudi niso predvidevale situacije, ki se je zgodila v Mariboru. V tem primeru je potreben razum in sklepanje kompromisov, kar v Mariboru žal ni bilo možno. Ob tem se ne moremo znebiti občutka, da so v RK Maribor Branik odločitev o neigranju tekme sprejeli že dolgo preden se je naša ekipa odpravila na pot.

Čudnih okoliščin je bilo preveč, da bi našteli vse. V nadaljevanju bi radi z javnostjo deli zgolj najbolj problematične:

Igralci Maribora so se testirali v sredo zvečer, čeprav pravila RZS predvidevajo testiranje en dan pred tekmo. Takrat je bila okužba s koronavirusom ugotovljena pri enem izmed igralcev. Iz Maribora so se na nas obrnili s predlogom, da bi, v skrbi po varovanju zdravja naših igralcev, tekmo preložili. To se nam vsekakor zdi razumljivo, a je za nas bila ta možnost tako rekoč neizvedljiva. V obdobju med 7. in 29. majem nas namreč čaka kar šest tekem. Po zavrnitvi ponudbe z naše strani, je obveljal predviden datum, 7. 5. ob 19:00.

Na dan tekme nismo prejeli nobenega obvestila o težavah v Mariboru. Ob prihodu v dvorano so naši igralci celo pričeli z ogrevanjem. Uro pred pričetkom tekme pa smo prejeli obvestilo s strani vodstva RK Maribor Branik o slabem počutju še treh igralcev. Dva od njih sta bila nato po navedbah RK Maribor Branik pozitivna na hitrih antigenskih testih. Dokazila o tem ali navedbe kdo je testiranje izvedel s strani nasprotnega kluba nismo prejeli. Z navedbo, da oni nimajo težav z igranjem tekme, so nam ponovno ponudili možnost, da mi odpovemo tekmo. Zaradi specifičnosti situacije, ko moramo prvenstvo končati do 29.5., smo ponudbo ponovno prijazno zavrnili.

Epilog je znan. Tekma je bila kljub dodatnemu iskanju rešitev odpovedana. Na podlagi tega nam je postalo jasno, da nasprotna ekipa nikoli ni imela namena, da se tekma odigra. Ob tem moramo opozoriti še na dejstvo, da so bili ves čas dogovarjanj igralci, ki so po navedbah kluba kazali znake okužbe, nekateri pa naj bi bili celo pozitivni na HAT, ves čas prisotni v dvorani (?!) – na skupnem hodniku pred garderobami, eden od teh pa celo na igrišču, kjer se je ogreval za tekmo. S tem so resno ogrožali vse prisotne v dvorani in dodatno okrepili sum v verodostojnost njihovih navedb.

Pravila združenja ne morejo predvideti vseh možnih scenarijev. Zato je v rokah klubov, da na dostojen in pravičen način v dani situaciji poiščejo skupno rešitev. Še toliko bolj v zaključni fazi prvenstva, ko zmanjkuje terminov za igranje odpovedanih tekem. Menimo, da v RK Maribor Branik s svojimi dejanji niso kazali nobenih interesov za smiselno rešitev, s čemer so ogrozili regularen zaključek prvenstva.Na podlagi celotnega dogajanja okrog odpovedi tekme in glede na natrpan razpored tekem, smo se na Rokometno zvezo Slovenije že obrnili s predlogom, da se zaostala tekma odigra 19.5.2021. V kolikor to ne bo možno in v kolikor se prvenstvo ne podaljša v junij, pričakujemo, da se tekma registrira z rezultatom 10:0 v korist RK Gorenje Velenje."