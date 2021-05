Mariborčani: obtožbe Velenjčanov so neresnične in absurdne

Po včerajšnjem šokantnem zapisu, ki so ga v javnost poslali iz rokometnega kluba Gorenje Velenje, v katerem so opisali, po njihovem mnenju čudno dogajanje v Mariboru v sredo, ko bi se morala kluba pomeriti na zaostali tekmi državnega prvenstva, ki je bila zaradi okužb z novim koronavirusom v taboru Mariborčanov še enkrat odpovedana, so danes odgovorili tudi iz mariborskega kluba.

Izjavo RK Maribor Branik objavljamo v celoti in brez popravkov.

"V RK Maribor Branik smo bili v petek, 7. maja, prisiljeni v odpoved tekme z RK Gorenje Velenje zaradi večih okužb s koronavirusom, ki smo jih danes tudi potrdili s PCR testi. Pri odpovedi smo se držali načela odgovornosti, saj je za nas zdravje vseh vpletenih vedno na prvem mestu.

Vsi naši igralci so bili pred tekmo testirani v skladu in roku, ki jih določajo pravila NIJZ. Več igralcev RK Maribor Branik je dobri dve uri pred tekmo razvilo simptome, ki so kazali na morebitno okužbo s koronavirusom. Te igralce smo ločene od ostalih eno uro pred tekmo znova testirali s hitrimi testi, ki so bili pozitivni. To je prižgalo alarm, edina logična odločitev pa je bila, tudi ob upoštevanju vseh protokolov Rokometne zveze Slovenije in NIJZ, da tekmo odpovemo.

Danes lahko uradno potrdimo štiri dokazane okužbe s pozitivnimi PCR testi, kar samo potrjuje pravilnost naše petkove odločitve. Vso dokumentacijo o PCR testih bomo tudi posredovali na Rokometno zvezo Slovenije.

Ob vsem tem se moramo odzvati tudi na ostre in neutemeljene obtožbe direktorja RK Gorenje Velenje Janeza Gamsa, ki zelo očitno prezira vse temelje etike športa. Glede na njegovo izjavo se zdi, da so pri RK Gorenje Velenje pripravljeni tvegati zdravje svojih igralcev, strokovnega štaba in vseh njihovih bližnjih, ki bi bili v primeru odigrane tekme izpostavljeni koronavirusu. S svojim odzivom rušijo vse vrednote profesionalnega športa, takšnih obtožb pa s strani nekdanjih državnih prvakov vsekakor nismo pričakovali. Zdi se, da bi v RK Gorenje Velenje z direktorjem Gamsom na čelu za dosego svojega cilja šli preko trupel, tudi na račun ogrožanja javnega zdravja."