Povratnik Skube: Motiviran sem, kot da gre za mojo prvo reprezentančno tekmo

Slovenska moška rokometna reprezentanca se je v nedeljo zbrala v Zrečah, po današnjem prihodu igralcev iz Szegeda pa bolj ali manj v polni postavi pričela skupne priprave za tekmi z Nizozemsko in Srbijo. Od povabljenih imata zdravstvene težave Matic Verdinek in Gašper Marguč, v reprezentanco pa se po triletni odsotnosti vrača Sebastian Skube.

"Vesel sem, da sem nazaj. Pogrešal sem fante, reprezentančno vzdušje in pričakovanja pred velikimi tekmovanji. Upam, da bom izkoristil priložnost, skupaj s soigralci pa izpolnil naše sanje in se uvrstil na poletne olimpijske igre v Tokiu," je pred začetkom današnjega večernega treninga v Zrečah dejal Skube.

"Leta neusmiljeno tečejo"

Zunanji igralec danske ekipe Bjerringbro Silkeborg je pred tekmama z Nizozemsko in Srbijo zadnjič nastopil za Slovenijo pred poletnimi olimpijskimi igrami v Rio de Janeiru 2016. Ker ga slovenski selektor Veselin Vujović tedaj ni uvrstil med potnike za olimpijski turnir, je končal reprezentančno kariero.

"Motiviran sem, kot da gre za mojo prvo tekmo pri dvajsetih letih. Zavedam se, da je pred menoj zadnja reprezentančna priložnost. Leta neusmiljeno tečejo, zato bo na januarskem evropskem prvenstvu potrebno dati vse od sebe. To velja tako za igralce kot stroko. Upam, da nam bo uspelo," je še dodal Skube.

Verdinek poškodovan, Marguč zbolel

"Naša reprezentanca je sposobna igrati številne obrambne različice, tega pa na bližnjih tekmah proti Nizozemski in Srbiji še ne mislimo razkriti." Foto: Mario Horvat/Sportida Slovenski selektor Vujović na bližnji akciji ne bo mogel računati na poškodovanega Verdineka, Marguč pa je zbolel in se bo reprezentanci pridružil v sredo.

"V tednu EHF želim preveriti trenutno stanje mojih izbrancev in opraviti določena testiranja. Imamo tudi nekaj izven reprezentančnih obveznosti, kot sta denimo sredina slavnostna akademija RZS v Ljubljani in četrtkova poslovilna tekma Uroša Zormana in Luke Žvižeja v Celju, ki se jih bomo udeležili," je uvodoma dejal črnogorski strokovnjak.

"Številni reprezentanti v klubih nimajo zadostne minutaže"

"V Zrečah bomo veliko delali na sistemu naše obrambe za januarsko evropsko prvenstvo. Naša reprezentanca je sposobna igrati številne obrambne različice, tega pa na bližnjih tekmah proti Nizozemski in Srbiji še ne mislimo razkriti," je dodal Vujović, ki pa ima tudi določene skrbi.

"Številni slovenski reprezentanti na klubskem področju nima zadostne minutaže. Vse te igralce bomo v tem tednu skušali dvigniti in jim skušali povrnili zaupanje pred vrnitvijo v njihove ekipe," je še dodal Vujović.

Slovenija se bo z Nizozemsko pomerila v petek v Ormožu (19.00), v nedeljo pa jo v Mariboru čaka še pripravljalni obračun s Srbijo (17.30).

Vujovićev seznam: Vratarji: Klemen Ferlin (Celje Pivovarna Laško), Urh Kastelic (Göppingen) in Rok Zaponšek (Csurgoig);

Krilni igralci: Darko Cingesar (Aix), Tilen Kodrin (Celje Pivovarna Laško), Blaž Janc (Vive Kielce), Gašper Marguč (Veszprem) in Mario Šoštarič (Pick Szeged);

Zunanji igralci: Nik Henigman, Dean Bombač (oba Pick Szeged), Borut Mačkovšek (Veszprem), Sebastian Skube (Bjerringbro Silkeborg), Rok Ovniček (Nantes), Miha Zarabec (Kiel), Nejc Cehte (Hannover), Jure Dolenec (Barcelona) in Matic Grošelj (Celje Pivovarna Laško);

Krožni napadalci: Blaž Blagotinšek (Veszprem), Matej Gaber (Pick Szeged) in Matic Suholežnik (Dunkergue).

