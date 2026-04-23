Pred celjskimi rokometaši je polfinale EHF pokala, v katerem se bodo v soboto ob 18. uri v Dvorani Zlatorog merili z ekipo Ohrida. V klubu pričakujejo več kot 3500 gledalcev, večer v Celju pa bo še posebej čustven, saj bodo počastili prezgodaj umrlega legendarnega kapetana Edvarda Kokšarova, ki je leta 2004 Celje popeljal do naslova evropskih prvakov in ostaja najboljši strelec v zgodovini kluba.

Celjani so na poti do polfinala izločili belgijskega prvaka, Vojvodino, turški Bešiktaš, v četrtfinalu pa še romunski Buzau. V soboto jih tako čaka prva polfinalna tekma proti Ohridu, posvečena pa bo legendi celjskega kluba Edvardu Kokšarovu, ki je pred tedni nenadoma umrl star 50 let.

Vrata avle dvorane bodo za obiskovalce odprta že ob 15. uri, kjer se bodo lahko ob njegovem dresu vpisali v žalno knjigo. Pred začetkom tekme bo sledil poseben poklon - navijači bodo z lučkami simbolično pospremili "železnega Edija" med zvezde -, po koncu sezone pa bo klub za vedno upokojil njegovo številko 23.

Celjska ekipa, ki jo zaznamujejo mladost, energija in borbenost, se nadeja uspešnega nadaljevanja evropskega poglavja.

"Smo v kar napornem ritmu. Ampak če si uspešen na vseh področjih, tako kot smo letos, je to v bistvu nagrada, da lahko igraš vedno več tekem, tudi še v tem sklepnem delu sezone. Vemo, da v soboto ne bo lahko, ampak mislim, da nam s pravo motivacijo, s podporo s tribun, lahko to uspe in da poskušamo loviti tisti težko pričakovani finale, ki pa mislim, da si ga po takšni sezoni, kot je letošnja, in glede na vse, kar smo do sedaj prestali, zaslužimo. Res sem ponosen na ekipo, ki raste od prvega treninga. Do danes, ko je že skoraj konec aprila, smo res zrasli v eno, če lahko tako rečem, športno družino. Ne samo na igrišču, ampak tudi izven igrišča. Mislim, da rastemo, se učimo, smo vedno bolj disciplinirani, kar se potem prenaša tudi na igrišče," je v klubski mikrofon o mladi, a zagnani ekipi, dejal kapetan Žiga Mlakar.

V Celju se zavedajo, da jih čaka zahteven nasprotnik in težka tekma. "Ohrid ima v letošnji sezoni res visoke ambicije. To kažejo tudi na domačem prvenstvu, kjer so zdaj v zadnjih dveh tekmah dvakrat premagali, ne bom rekel z lahkoto, ampak sploh na tej polfinalni tekmi, ekipo Pelistra, ki igra v ligi prvakov. Tudi z Vardarjem, ki je res močen, so letos izgubili samo za gol. Imajo ogromno tujcev, imajo visoke evropske ambicije. Igrajo dober rokomet, sicer pa njihova igra temelji na močni obrambi. Tako da pričakujem trdo, kakovostno tekmo. Mi nekih posebnosti, kar se tiče priprave na njih, ne bomo delali. Vemo, da tisto, kar delamo, delamo dobro. Da se ne prilagajamo drugim. Tudi težko bi se bilo ob vseh teh tekmah, ki jih imamo v tem ritmu. Tako da pričakujem res en spektakel, eno pravo tekmo in en lep sobotni večer," pa je pred sobotnim obračunom dejal glavni trener Celjanov Klemen Luzar.