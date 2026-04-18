Avtorji:
Š. L., STA

Sobota,
18. 4. 2026,
21.45

Osveženo pred

18 minut

Slovenj Gradec RK Slovan Celje Pivovarna Laško RK Trimo Trebnje rokomet pokal Slovenije

Rokometni pokal Slovenije, finale

Celjani po hudi bitki in preobratu do 23. pokalnega naslova

Celje Pivovarna Laško | Celjani so v napetem finalu pokala Slovenije s 36:31 premagali Trimo. | Foto Filip Barbalić

Foto: Filip Barbalić

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so osvojili še 23. pokalno lovoriko, ko so v velikem finalu tega tekmovanja v ljubljanski dvorani Tivoli s 36:31 premagali Trima iz Trebnjega. V boju za tretje mesto je Slovan s 33:25 (16:13) premagal Slovenj Gradec.

Rokometaši iz knežjega mesta so veliki zmagovalci letošnjega zaključnega turnirja v Tivoliju. Mlada celjska zasedba je v petkovem polfinalu najprej po izvajanju sedemmetrovk ugnala branilce lanskega naslova s Kodeljevega, na današnji finalni tekmi pa je bila boljša tudi od dolenjske zasedbe, ki je v polfinalu premagala Slovenj Gradec.

Celjska ekipa je daleč pred vsemi po uspešnosti v pokalnem tekmovanju, na letošnjem turnirju v slovenski prestolnici je osvojila že svoj 23. naslov. Po tri končne zmage imata Gorenje Velenje in Koper, po eno pa LL Grosist Slovan, Trimo Trebnje, Gold Club Hrpelje in Mobitel Prule 67.

Pri Celjanih je bil na finalni tekmi najučinkovitejši Uroš Milićević z osmimi goli, Andraž Makuc je za zmago prispeval šest zadetkov. Jaka Soršak je za Trebanjce dosegel devet golov.

Celjani do 23. pokalnega naslova, zanje prvega po sezoni 2022/23 niso prišli zlahka, v prvem polčasu so bili boljši Trebanjci, ki so na odmor odšli z dvema goloma prednosti, so se pa varovanci trenerja Klemna Luzarja zbrali in prevzeli nadzor nad tekmo.  

Slovanu tolažilna nagrada

Rokometaši Slovana so po celjski polfinalni "mrzli prhi" osvojili tretje mesto po zmagi nad tekmeci iz Slovenj Gradca, a močno zaostali za svojim primarnim ciljem - ubranitvijo naslova z lanskega pokalnega turnirja na Kodeljevem.

Izbranci domačega trenerja Uroša Zormana so v prvi polovici uvodnega polčasa prikazali slabo predstavo in si pridelali tri gole zaostanka (4:7, 7:10, 8:11). Po tem primanjkljaju v zadetkih so se le prebudili, v obeh smereh so pokazali boljšo igro in v 26. minuti povedli s 15:11, na polovici tekme pa je njihova prednost znašala +3 (16:13).

Slovan je osvojil tretje mesto. Foto: Filip Barbalić

V drugem polčasu je bilo vse v znamenju ljubljanskih rokometašev, največ so vodili za enajst golov (29:18).

Pri ekipi iz Ljubljane sta bila najučinkovitejša Tarik Mlivić s šestimi in Kenan Pajt s petimi goli, pri zasedbi iz Slovenj Gradca pa Veljko Stanojević z osmimi in Vuk Milenković s petimi zadetki.

Pokal Slovenije, finale:

Sobota, 18. april:
Celje Pivovarna Laško : Trimo Trebnje 36:31 (17:15)

Tekma za tretje mesto:
LL Grosist Slovan : Slovenj Gradec 33:25 (16:13)

