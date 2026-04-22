Sreda, 22. 4. 2026, 13.21
Odstopil v. d. strokovnega direktorja SB Slovenj Gradec Rok Vačovnik
Vršilec dolžnosti strokovnega direktorja Splošne bolnišnice (SB) Slovenj Gradec Rok Vačovnik je danes na strokovnem svetu v ožji sestavi seznanil prisotne s svojim odstopom. V razpravi je možnost svojega odstopa izpostavil tudi direktor bolnišnice Vladimir Topler, so sporočili iz SB Slovenj Gradec.
V. d. strokovnega direktorja Rok Vačovnik je prisotne seznanil z odstopom in ob tem navedel razloge, povezane z zahtevnimi kadrovskimi in organizacijskimi razmerami.
Poslovni direktor je v razpravi na današnjem strokovnem svetu v ožji sestavi tudi izpostavil možnost svojega odstopa zaradi obsega nalog. Te v trenutnih razmerah vključujejo tako prevzemanje funkcij strokovnega direktorja in predstojništev, "kar dolgoročno ni vzdržno", so zapisali v SB Slovenj Gradec.