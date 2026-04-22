Rokometaši Celja pred novim velikim izzivom

Rokometaši Celja Pivovarne Laško v tej sezoni sijajno krmarijo med številnimi čermi na domačem in mednarodnem prizorišču. Konec minulega tedna so v Tivoliju osvojili 23. pokalni naslov, v ligi NLB so v skupini B za prvaka na prvem mestu, v evropskem pokalu pa sta pred njimi polfinalna obračuna proti Ohridu iz Severne Makedonije.

Prvi slovensko-makedonski klubski obračun bo na sporedu v soboto ob 18. uri v celjski dvorani Zlatorog, povratni pa 2. maja ob 19. uri v Ohridu.

Celjska ekipa ima priložnost, da se po 22 letih znova uvrsti v veliki finale enega od treh evropskih pokalov. V sezoni 2003/04 je nato osvojila najprestižnejšo evropsko lovoriko v ligi prvakov po finalni zmagi nad nemškim Flensburgom.

V tej sezoni je bila v evropskem pokalu, po moči tretjem najmočnejšem celinskem tekmovanju, v prvem krogu prosta. V drugem je izločila belgijski Bocholt, v tretjem srbsko Vojvodino iz Novega Sada, v osmini finala turški Bešiktaš iz Istanbula, v četrtfinalu pa še romunski Buzau.

Številne tekme na mednarodnem in domačem prizorišču so terjale tudi svoj davek, poškodoval se je pomemben člen v igri zasedbe iz knežjega mesta Mai Marguč, tudi v njegovi odsotnosti pa ekipa zaenkrat še ni izgubila na moči in ostrini. Težave jim ne predstavlja niti naporen ritem vsaj dveh tekem na teden.

Klemen Luzar: Mi smo veseli, da imamo natrpan spored. To pomeni, da dobro delamo in da smo pristni na vseh frontah. Foto: Jure Banfi "Mi smo veseli, da imamo natrpan spored. To pomeni, da dobro delamo in da smo pristni na vseh frontah, po pokalnem zmagoslavju v Ljubljani pa imamo možnosti, da osvojimo še dve lovoriki," je dejal celjski trener Klemen Luzar in dodal: "Kljub temu ostajamo na realnih tleh. Po zmagi v domačem pokalu bodo druge ekipe proti nam še bolj motivirane."

"V tem letu še nismo doživeli poraza. Gre za zahteven projekt in škoda je, da smo izgubili Marguča, ki ogromno pomeni v naši igri. Nastalo kadrovsko vrzel nadomeščamo z drugimi igralci, zavoljo tega smo morali narediti tudi določene prilagoditve. A še vedno premoremo kakovostno ekipo, igralci imajo veliko rokometnega znanja, zaenkrat nam tudi s tega psihološkega vidika nekako uspeva držati ekipo na pravi strani. Verjamem, da bomo naredili vse, da v končnici sezone spišemo še kako lepo zgodbo, kot smo jo pred dnevi v Tivoliju," je še dodal Luzar.

Andraž Makuc: V soboto nas čaka lepa tekma in nov rokometni praznik proti močnemu Ohridu. Foto: Filip Barbalić Med nosilci celjske igre je gotovo slovenski reprezentant je dodal Andraž Makuc. V tej sezoni ga je slovenski selektor Uroš Zorman uvrstil tudi v svoj kader za evropsko prvenstvo na Norveškem, Danskem in Švedskem, na nedavnem pokalnem turnirju pa je bil izbran za najkoristnejšega igralca (MVP).

"V soboto nas čaka lepa tekma in nov rokometni praznik proti močnemu Ohridu. V klubu se zavedamo pomembnosti tekme, za nas bo ta obračun nov finale v tej sezoni. V obeh dvobojih bomo dali vse od sebe. Verjamem, da bo minil v lepi kulisi, tako da bi ob tem vse ljubitelje rokometa povabil v Zlatorog, da nam pomagajo spisati novo pravljico," je dejal Makuc.

Za drugo finalno mesto v evropskem pokalu se borita Izviđač Ljubuški iz BiH in Tatabanya z Madžarske.

