V Ormožu za pokalno lovoriko

Na minulih rokometnih pokalnih tekmovanjih so bili najbolj uspešni rokometaši iz Celja, na zmagovalni oder so se povzpeli kar 21-krat. Po trikrat sta zmagala Koper in Gorenje Velenje, po enkrat pa sta bila uspešna Gold Club Hrpelje in Prule 67. V sezonah 2019/20 in 2020/21 ni bilo pokalnega tekmovanja zaradi pandemije novega koronavirusa.

Tokrat branilcev naslova rokometaše Gorenja ne bo niti v polfinalu, žreb jim je dvoboj s pivovarji namenil že v četrtfinalu, kjer so izpadli tudi Trebanjci, še eni med tistimi, ki bodo sezono 2022/23 v Ligi NLB končali pri vrhu. Moštvo Trima je bilo žrtev zasedbe Jeruzalema Ormoža in vroče dvorane na Hardeku, ki bo eden izmed glavnih adutov gostiteljev Final 4 pokalnega turnirja.