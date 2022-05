Veliki derbi v boju za finalno vstopnico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po treh letih premora zaradi zdravstvenih razmer se bodo ta vikend v Slovenj Gradcu znova odvili zaključni boji za slovensko moško rokometno pokalno lovoriko. V sobotnem polfinalu se bosta ob 17. uri srečali ekipi Dobove in Urbanscapa Loke, ob 20.00 sledi obračun med Gorenjem Velenjem in Celjem Pivovarno Laško. Ime 29. slovenskega pokalnega prvaka bo znano v nedeljo zvečer.

Poraženca sobotnih polfinalnih tekem se bosta nato v nedeljo pomerila za tretje mesto ob 15. uri, finalna tekma bo z obema zmagovalcema polfinalnih tekem na sporedu ob 17.30.

Slovensko moško pokalno tekmovanje bo nove prvake dobilo prvič po letu 2019, saj je v zadnjih dveh sezonah vmes posegla svetovna zdravstvena situacija. V dosedanjih 28 sezonah so največ naslovov osvojili Celjani, ki so bili uspešni 21-krat. S tremi naslovi jim sledi nekdanji koprski Cimos, dva ima v svojih vitrinah velenjsko Gorenje - tudi zadnjega iz leta 2019 -, po enkrat sta bila uspešna še nekdanja Gold Club in Mobitel Prule 67.