Celjani strli odpor prvakov in se približali 25. zvezdici

Veliki sobotni derbi 24. kroga lige NLB med Celjem in Gorenjem so v dvorani Zlatorog, kjer se je zbralo 1.600 ljubiteljev rokometa, dobili gostitelji in si po zelo pomembni zmagi (27:25) na stežaj odprli vrata do 25. naslova državnih prvakov. Pri vodilnem prvoligašu je največ zadetkov dosegel Radojica Čepić (7). Drugouvrščeni Trimo je brez večjih težav osvojil nov par točk v Ljubljani.

Osrednja tekma kroga med najbolj slovitima slovenskima rokometnima ekipama se je končala z zmago Celja. Vodilna ekipa v 14-članski elitni domači ligi je "hitro pozabila" na tesen poraz v prejšnjem krogu v Trebnjem, po izjemno pomembni današnji zmagi se je tudi zelo približala 25. naslovu državnega prvaka, saj ima šest točk več od drugouvrščenega Trima, ki pa ima v dobrem še dve zaostali tekmi proti ormoškemu Jeruzalemu in velenjskemu Gorenju.

Obračun celjskih in velenjskih rokometašev je bil uvodoma podoben tekmi v nemški bundesligi, goli so v sijajnem dekorju in na lepo zasedenih tribunah v Zlatorogu padali kot za stavo. Ne eni ne drugi pa si niso priigrali visoke prednosti, še najvišja je znašala v korist domačih rokometašev, ki so trikrat povedli za dva gola (8:6, 10:8 in 13:11).

Ekipi sta se na veliki odmor odpravili z neodločenim izidom 14:14, neizprosen boj za vsak košček igrišča pa se je odvijal vse do 46. minute, ko so si izbranci domačega trenerja Alema Toskića prvič na dvoboju priigrali tri gole prednosti (22:19).

Celjani izkoristili utrujenost tekmecev

Velenjčani so ostali praznih rok v knežjem mestu. Foto: Grega Valančič/Sportida Velenjska minuta odmora ni zaustavila celjskega naleta. Domači rokometaši so v prelomnih trenutkih dvoboja prikazali dovolj zbrano in preudarno predstavo, predvsem pa izkoristili utrujenost svojih tekmecev iz Šaleške doline, ki so v zadnjem obdobju odigrali številne obračune na domači in mednarodni sceni. Pred današnjim gostovanjem v Celju so v začetku tega tedna končali tudi svojo mednarodno pot v četrtfinalu evropske lige proti portugalski Benfici iz Lizbone.

V celjski ekipi sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Radojica Čepić s sedmimi in Tim Cokan s petimi goli, v velenjski pa Tilen Sokolič s petimi in Domen Tajnik s štirimi zadetki.

Celjska zasedba bo konec prihodnjega tedna nastopila na zaključnem turnirju pokala Slovenije v Slovenj Gradcu, kjer jih v sobotnem polfinalu najprej čaka nova zahtevna tekma z Gorenjem. V prihodnjem krogu v ligi NLB bo celjska ekipa gostovala v Dobovi, velenjska pa bo gostila Ljubljano.

Liga NLB, 24. krog: Petek, 6. maj:

Koper : Herz Šmartno 35:26 (19:6)

Poklar 7, Makuc 6; Avsec 9, Žižek 4 Jeruzalem Ormož : Maribor Branik 25:29 (11:15)

Kosi, Čudič in Ćirović 6; Budja 8, Janc 4 Sobota, 7. maj:

Urbanscape Loka : Slovenj Gradec 2011 28:31 (12:16)

Jamnik 9, U. Pipp in M. Jesenko 4; Cvetko in Štumpfl 8, Šol 6



Grosist Slovan : Sviš Ivančna Gorica 19:26 (11:11)

Stopar 4, Čaušević, Tufegdžić in Sanković 3; Marojevič 7, Vidmar 5



Ljubljana : Trimo Trebnje 26:35 (11:19)

Pernovšek 7, Pintar, Križaj, Brulec in Tomšič 3; Horvat 5, Stanojević, Glavaš in Ćorsović 4 Riko Ribnica : Dobova 25:28 (12:16)

Žagar 8, Miličević 6; Rantah 9, Šukić 8



Celje Pivovarna Laško : Gorenje Velenje 27:25 (14:14)

Čepić 7, Cokan 5; Sokolič 5, Tajnik 4