Po remiju v Celju Slovenke v Ljubljani le premagale Madžarke #foto

Slovenske rokometašice so v treh dneh v okviru tedna Evropske rokometne zveze (EHF) odigrale še drugo medsebojno tekmo z Madžarkami. Po četrtkovem neodločenem izidu v Celju (22:22) so izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića danes v slovenski prestolnici na kolena položile vzhodne sosede.

Fotogalerija s tekme (Grega Valančič/Sportida):

Na današnji tekmi v dvorani Stožice sta bili v slovenski izbrani vrsti najbolj učinkoviti Tamara Mavsar z devetimi in Nina Zulić s štirimi goli, izkazala pa se je tudi vratarka Maja Vojnović, ki je zbrala 12 obramb. Elizabeth Omoregie je prispevala tri, Tjaša Stanko dva, Valentina Klemenčič, Nataša Ljepoja in Barbara Lazović pa po en gol.

Prinesli uradno žogo EP

Ob polčasu današnje tekme so v osrednjo slovensko dvorano prinesli uradno žogo evropskega prvenstva, ki bo med 4. in 20. novembrom v Sloveniji, Severni Makedoniji in Črni gori.

Dober mesec pred začetkom zaključnega turnirja je danes potekala tudi akcija "Žoga tisočerih dotikov". Okoli tisoč predstavnikov iz 27 slovenskih rokometnih klubov si je uradno žogo prvenstva podajalo med Celjem in Ljubljano.

Potovanje uradne žoge se je pričelo pred celjsko dvorano Zlatorog ob 7. uri, nato pa krenila na 80 km dolgo pot preko Žalca, Vranskega, Tuhinjske doline, Kamnika in Domžal do Ljubljane.

Humanitarni pridih ob začetku rožnatega oktobra

Današnja tekma je imela tudi humanitaren pridih. Na dan tekme med slovenskimi in madžarskimi rokometašicami se je začel mesec rožnati oktober - mesec boja proti raku dojk, najpogostejšem malignem obolenju žensk v razvitem svetu.

Nanj opozarjajo tudi pri podjetju Lidl Slovenija, sponzorju slovenskih rokometnih reprezentanc. V vseh Lidlovih trgovinah bo v prodaji poseben Kruh roza oktober, ki nosi dobrodelno noto. Del od prodaje kruha bodo namenili Združenju Europa Donna Slovenija. Dobrodelni so bili tudi na tekmi Slovenije in Madžarske v dvorani Stožice. Za vsak dosežen zadetek je Lidl Slovenija namenil donacijo v višini 10 evrov slovenskemu združenju za boj proti raku dojk - Europa Donna.

Za slovenske rokometašice sta bili tekmi proti Madžarkami zadnja preizkusa znanja pred evropskim prvenstvom, ki bo med 4. in 20. novembrom v Sloveniji, Severni Makedoniji in Črni gori. Slovenke bodo sklepne priprave pričele 24. oktobra, v prvem delu evropskega prvenstva, ki ga bodo odigrale v Celju, pa se bodo pomerile z Dankami, Švedinjami in Srbkinjami.

