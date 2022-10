Z žogo od Celja do Ljubljane: do domačega EP le še dober mesec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dober mesec pred začetkom rokometnega evropskega prvenstva za ženske, ki ga bo Slovenija med 4. in 20. novembrom gostila skupaj s Črno goro in Severno Makedonijo, bo potekala akcija Žoga tisočerih dotikov. Okoli 900 predstavnikov iz 27 slovenskih rokometnih klubov si bo tako danes uradno žogo prvenstva podalo med Celjem in Ljubljano.