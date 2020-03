Rokometaši po olimpijsko vozovnico dva meseca pozneje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodna rokometna zveza (IHF) je določila nov termin kvalifikacij za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu. Ženski del kvalifikacijskih bojev bo potekal med 12. in 14. junijem, moški pa med 19. in 21. junijem, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije.