Nesrečna krimovka s treninga na operacijsko mizo

Ema Abina, levokrilna rokometašica Krima Mercator, si je na treningu strgala križno vez desnega kolena. Dvaindvajsetletna Ljubljančanka je že prestala operacijo in je v domači oskrbi, sporočajo iz ljubljanskega kluba.

Poškodba je prišla nepričakovano sredi treninga, na katerem so krimovke vadile obrambo za zadnje tekme v sezoni. To je za rokometašico že druga takšna poškodba, so še sporočili iz Krima Mercator.

Verjame, da se bo vrnila še močnejša

"Zelo mi je bilo hudo, a verjamem, da se bom vrnila še močnejša," pa je odločena nesrečna igralka, vesela, da si je poškodovala le eno od štirih glavnih vezi, ki stabilizirajo kolenski sklep. "Zame ne bo počitka. Vsak dan me čakajo vaje, stimulacije, razgibavanja. Postopek že poznam, zato mi bo malce lažje. Motivacije mi ne primanjkuje," še sporoča 22-letnica. Po vrnitvi na igrišče si želi samo, da ostane zdrava in da bo lahko pomagala tako Krimu kot tudi Sloveniji na največjih tekmovanjih.

V sezoni, ki se s sredino tekmo državnega prvenstva proti Novomeščankam končuje, je Abina odigrala 16 tekem in vknjižila 40 golov. V Evropi je bila trikrat natančna proti Norvežankam.

