Nad Turke tudi z Margučem

Desnokrilni rokometaš se je reprezentanci pridružil na zboru preteklo nedeljo, a na gostovanji v Turčijo in Poljsko ni odpotoval zaradi lažje poškodbe hrbta. Iz preventivnih razlogov sprva njegov nastop na nedeljski tekmi ni bil predviden, po težavah Matica Grošlja z vratom pa se je selektor Vranješ vseeno odločil, da na desni strani napada ničesar ne bo prepustil naključju in v ekipo uvrstil tudi Marguča.

Slovenci so si nastop na evropskem prvenstvu, ki bo med 13. in 30. januarjem prihodnje leto v Budimpešti, Debrecenu in Szegedu na Madžarskem ter Bratislavi in Košicah na Slovaškem, zagotovili že v četrtek, in to kljub porazu na Poljskem, saj zaradi boljših izidov na medsebojnih tekmah z Nizozemsko in Poljsko v skupini 5 ne morejo končati nižje kot na drugem mestu.

