Poraz jim je prinesel tisto, česar so si najbolj želeli

Slovenska rokometna reprezentanca je v četrtek kljub porazu proti Poljski prišla do tako želene že dvanajste vstopnice za nastop na evropskem prvenstvu. Slovenci bodo v nedeljo odigrali še zadnjo tekmo v kvalifikacijah proti Turčiji, na kateri si bodo skušali zagotoviti prvo mesto v svoji skupini. "Preteklo leto ni bilo enostavno ne za igralce, ne za trenerje, klube in reprezentance. Želeli bi si več časa za pripravo, do evropskega prvenstva pa želimo narediti še korak naprej," je po skoraj končanem ciklu dejal slovenski selektor Ljubomir Vranješ.

Slovenski rokometaši so v četrtek zabeležili prvi poraz v boju za evropsko prvenstvo, ki ga bosta prihodnje leto gostili Madžarska in Slovaška. Slovenci so po golu v zadnji sekundi tekme nesrečno izgubili proti Poljski, a kljub temu je slovenskemu taboru po tekmi z ramen padlo dodatno breme, saj so si kljub porazu že zagotovili mesto med najboljšimi evropskimi reprezentancami. Zdaj je pred Slovenci le še zadnja tekma s Turčijo, ki bo odločila o tem, ali se bodo varovanci Ljubomirja Vranješa v žreb za skupine evropskega prvenstva podali s prvega ali drugega mesta.

Slovenci so v četrtek izgubili s Poljsko. Foto: Vid Ponikvar

"Za nami je naporno obdobje, ves čas testiranja, potovanja, treningi, a z narejenim sem zadovoljen. Igralci so pričakovano utrujeni, tako da imamo danes čas za regeneracijo. Kar se tiče obeh tekem, v Turčiji smo naredili dober posel, 60 minut smo nadzorovali potek srečanja in osvojili dve točki. Tudi s predstavo proti Poljski sem zadovoljen. Na koncu na žalost sicer nismo prišli do točk, a vsi igralci v ekipi, vključno z vsemi mladimi, so opravili izjemno delo. Borili so se do zadnje sekunde, energija je bila na pravem nivoju. Napake so pričakovane, sploh pri tako mladih igralcih, a potrebujejo takšne tekme in čas za razvoj. Pomikamo se v pravo smer in to mi je všeč," se je po skoraj končanih kvalifikacijah na preteklo obdobje ozrl Vranješ.

Zadovoljen z delom mlajših

"Pozna se, da se bliža konec sezone, zato je veliko poškodb in utrujenosti." Foto: Vid Ponikvar V slovenski četi so v zadnjem ciklu veliko več priložnosti dobili mlajši rokometaši, ki so z dobrimi predstavami opozorili nase in potrdili dejstvo, da se za prihodnost slovenskega rokometa ni treba pretirano bati. Kljub temu je imel selektor Vranješ nekoliko več preglavic s poškodbami številnih izkušenejših rokometašev. Na zadnjih tekmah so zaradi takšnih ali drugačnih razlogov tako manjkali Dean Bombač, Dragan Gajić, Gašper Marguč, Blaž Blagotinšek, Rok Ovniček, Matej Gaber, Staš Skube, Darko Cingesar, Klemen Ferlin in Nejc Cehte, ki so bili nosilci igre na letošnjem svetovnem prvenstvu v Egiptu.

"Pozna se, da se bliža konec sezone, zato je veliko poškodb in utrujenosti. Situacija s poškodbami v ekipi ni rožnata, a prvi cilj smo izpolnili. Zato v nedeljo tudi ne bosta igrala Gašper Marguč in Miha Zarabec, saj je glede na to, da smo že uvrščeni na prvenstvo, škoda tvegati. Še več priložnosti bodo dobili mlajši igralci, da tako dobijo potrebne igralne minute. Slovenija ima ogromno dobrih mladih rokometašev in mislim, da še na nobeni pomembni tekmi Slovenija ni nastopila s tako mlado zasedbo," je pred zadnjo tekmo dejal Vranješ, ki se je nekoliko previdno ozrl tudi v prihodnost in naslednje veliko tekmovanje.

"Moj cilj, ko sem zasedel selektorsko mesto, je bil, da naredimo napredek v igri. Preteklo leto ni bilo enostavno ne za igralce, ne za trenerje, klube in reprezentance. Želeli bi si več časa za pripravo, do evropskega prvenstva pa želimo narediti še korak naprej. Želim pa, da fantje ves čas dajejo svoj maksimum, da sta borba in motivacija na najvišjem nivoju. To mora biti cilj vseh fantov v slovenskem dresu," je bil še jasen Šved na slovenski klopi.

Lestvica 1. Slovenija 5 tekem – 7 točk*

2. Nizozemska 5 – 7

3. Poljska 5 – 6

4. Turčija 5 – 0 * - že na EP

