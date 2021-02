Mlade Slovenke dobile tekmice za domače EP

Slovenska ženska mladinska rokometna reprezentanca je na žrebu na Dunaju dobila tekmice za evropsko prvenstvo, ki ga bo med 8. in 18. julijem gostilo Celje. Slovenke, ki jih vodi selektor Gašper Kovač, bodo igrale v skupini A proti Dankam, Nemkam in Švicarkam, so sporočili z Rokometne zveze Slovenije.

"Pred žrebom smo imeli malenkost drugačne želje, po koncu pa lahko rečem, da smo izbrali optimalno skupino. S prvimi tekmicami in možnostmi, ki se nam ponujajo ob križanju skupin v drugem delu, smo lahko zadovoljni. Je pa dejstvo, da moramo, v kolikor želimo napraviti korak naprej, premagati vse ekipe," je po žrebu dejal selektor reprezentance, ki je pred žrebom lahko izbirala, v kateri skupini bo igrala.

V drugi del evropskega prvenstva bodo napredovale najboljše tri reprezentance vsake skupine prvega dela. Slovenke v primeru napredovanja čakajo dvoboji z najboljšo trojico skupine B, v kateri bodo nastopile Švedinje, Rusinje, Slovakinje in Portugalke. Najboljši ekipi obeh skupin drugega dela bosta napredovali v polfinale, preostale pa z enako uvrščeno reprezentanco nasprotne skupine čaka tekma za končno razvrstitev.

V prvem delu bodo skupino C tvorile Francija, Avstrija, Črna gora in Hrvaška, v D pa bodo nastopale Madžarska, Norveška, Romunija in Češka.

Kadetinjam žreb ni bil naklonjen

Poleti EP čaka tudi kadetinje, ki se bodo med evropsko elito predstavile med 5. in 15. avgustom v Podgorici. Žreb pred turnirjem v črnogorski prestolnici slovenskim dekletom do 17 let ni bil pretirano naklonjen, saj jih je v prvem delu posadil v skupino B, kjer se nahajajo še Švedinje, Rusinje in Hrvatice. Sistem napredovanja je enak tistemu iz mladinske kategorije.