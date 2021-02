Celje po zmagah nad Nantesom in Zagrebom gosti Veszprem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so po tekmovalnem premoru zaradi reprezentančnega svetovnega prvenstva v Egiptu nanizali dve pomembni zmagi v ligi prvakov. Minuli teden so slavili v Nantesu, v torek so na kolena položili Zagrebčane, v četrtek pa jih v dvorani Zlatorog ob 20.45 čaka še evropski rokometni velikan iz Veszprema.

Slovenski prvak je s šestimi osvojenimi točkami trenutno na šestem mestu v skupini B in ima - ob dveh tekmah več - dve točki prednosti pred Nantesom, ki bo drevi gostil danski Aalborg. V vodstvu je Barcelona z 20 točkami, Veszprem je zbral 13, Motor Zaporožje 12, Aalborg deset, Kiel devet, zadnjeuvrščeni Zagreb pa je brez točk.

Foto: SPS/Sportida

"Dovolj mora biti hidracije, počitka in spanja"

Celjani so v izjemno napornem ritmu tekem, ki si v teh dneh sledijo na dva dni. Tako je vmes možen le en trening, pred vsako tekmo pa jih čaka še obvezno testiranje na novi koronavirus. Trener Tomaž Ocvirk se zaveda, da je v tem trenutku najbolj pomembna regeneracija, saj časa za trening skorajda ni.

"V tem trenutku je najbolj pomembno, da v strokovnem štabu trenažni proces pripravljamo tako, da se igralci kar najbolje regenerirajo, seveda pa moramo za to poskrbeti tudi izven skupnega dela. Dovolj mora biti hidracije, počitka in spanja. Že pred drugimi tekmami sem dejal, da bo potrebna rotacija, vsak igralec je pomemben, tako bo tudi tokrat," je pred četrtkovim dvobojem uvodoma dejal celjski strateg.

"Z eno postavo ne bomo zdržali. Tu ni samo Veszprem, niz tekem v ligi prvakov in državnem prvenstvu se nadaljuje vse do začetka marca. Moramo biti pravi, je pa seveda veliko lažje te napore in regeneracijo opravljati, če zmagaš takšno tekmo, kot smo jo mi proti Zagrebu," je dodal Ocvirk.

"O Veszprema ni veliko za govoriti. Za njimi je slabši začetek, izgubili so obe tekmi proti Barceloni ter osvojili le točko v domačem prvenstvu, zato bodo v Celje prišli z veliko željo po zmagi, kar za nas ni dobra informacija. Po zmagah proti Nantesu in Zagrebu smo bolj samozavestni in odločni, na četrtkovi tekmi moramo dati vse od sebe," je na koncu dejal Ocvirk.

David Razgor Foto: Sportida

V četrtek jih čaka veliko težji nasprotnik

Podobno razmišlja tudi celjski kapetan David Razgor. "Zmaga proti Zagrebu je bila nekako pričakovana, v četrtek nas čaka veliko težji in močnejši tekmec. Mi se moramo zanašati na našo igro, iz tekme v tekmo rastemo, najbolj pomembno bo, da ponovimo predstavo iz Nantesa, kjer se je le malokdo nadejal dvema točkama. Zavedamo se, da je nasprotnik veliko močnejši od nas, a to mora potrditi na igrišču," pravi Razgor.

Celjski zasedbi bo v četrtek na nasprotni strani stala ena najbolj rokometno potentnih ekip na svetu, ki se že leta trudi pokoriti Evropo in zanjo igrata Slovenca Blaž Blagotinšek in Gašper Marguč. Nekajkrat je bila blizu končnega zmagoslavja, na decembrskem zaključnem turnirju lige prvakov za sezono 2019/20 v Kölnu pa je v polfinalu izgubila proti kasnejšemu zmagovalcu iz Kiela.

Celje in Veszprem sta doslej odigrala 15 tekem v ligi prvakov. Slovenska zasedba je dosegla le po eno zmago in neodločen izid v sezoni 2007/08, vse druge dvoboje pa je izgubila.