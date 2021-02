Aleks Vlah bo naslednje tri sezone nosil dres RK Celje Pivovarna Laško

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aleks Vlah je prve rokometne korake naredil v barvah koprskega kluba, katerega član je bil vse do začetka leta 2019, ko je odšel v Zagreb. V času nastopanja za Koper je Vlah dobil tudi prvo priložnost, da zaigra za slovensko člansko reprezentanco, za katero ima 14 nastopov, pred tem je igral tudi za mlajše selekcije.

Zadnji dve sezoni je nastopal za zagrebški klub in se trikrat na uradnih tekmah pomeril s Celjani, nazadnje je bil to sezono najboljši strelec svoje ekipe.

"S Celjem smo bili v stiku že takrat, ko sem igral še za Koper, in vedno je obstajal obojestranski interes. Vmes so se zadeve odvile drugače, odšel sem v Zagreb, sedaj pa se je znova pojavila priložnost. Vesel sem, da smo se dogovorili, imel sem sicer še nekaj ponudb iz tujine, a prepričan sem, da je Celje prava sredina zame in za moj napredek," je med drugim ob podpisu pogodbe dejal Vlah.