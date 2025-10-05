Slovenski krožni rokometni napadalec Matic Suholežnik bo poslej igral za LL Grosist Slovan, so v sporočilu za javnost zapisali slovenski državni in pokalni prvaki iz minule sezone.

Slovenski rokometni reprezentant Matic Suholežnik na Kodeljevo prihaja iz Francije, kjer je igral za Saran Loiret. Pred tem je nosil dres Celja Pivovarne Laško, Dunkerqua, Benfice, Sepahana in Zagreba.

Slovenski reprezentant bo velika okrepitev na mestu krožnega napadalca, kjer je Slovan oslabljen zaradi poškodb Davida Kovačiča in Stefana Žabiča. V ljubljanskem klubu so se s 30-letnim Suholežnikom dogovorili za sodelovanje do konca sezone 2025/26.