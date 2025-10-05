Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Nedelja,
5. 10. 2025,
16.24

Nedelja, 5. 10. 2025, 16.24

Vrnitev Matica Suholežnika v domovino

Matic Suholežnik se je vrnil iz Francije in se pridružil Slovanu

STA

Matic Suholežnik bo nadaljeval kariero v dresu Slovana. | Foto Reuters

Matic Suholežnik bo nadaljeval kariero v dresu Slovana.

Foto: Reuters

Slovenski krožni rokometni napadalec Matic Suholežnik bo poslej igral za LL Grosist Slovan, so v sporočilu za javnost zapisali slovenski državni in pokalni prvaki iz minule sezone.

Slovenski rokometni reprezentant Matic Suholežnik na Kodeljevo prihaja iz Francije, kjer je igral za Saran Loiret. Pred tem je nosil dres Celja Pivovarne Laško, Dunkerqua, Benfice, Sepahana in Zagreba.

Slovenski reprezentant bo velika okrepitev na mestu krožnega napadalca, kjer je Slovan oslabljen zaradi poškodb Davida Kovačiča in Stefana Žabiča. V ljubljanskem klubu so se s 30-letnim Suholežnikom dogovorili za sodelovanje do konca sezone 2025/26.

