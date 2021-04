V Zlatorogu igra mačke z mišjo, PSG praktično že v četrtfinalu

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v Zlatorogu v prvi tekmi osmine finala lige prvakov gostili francoskega velikana PSG in doživeli hud poraz s 24:37. V sredo je branilec naslova Kiel s 33:28 slavil pri "slovenskem" Pick Szegedu. Miha Zarabec je k zmagi prispeval tri zadetke, med petimi legionarji v madžarskem moštvu sta se med strelce ob porazu vpisala Mario Šoštarič (trije zadetki) in Borut Mačkovšek (dva zadetka). Nantes Roka Ovnička je tesno izgubil s Kielcami, Slovenec je ob porazu s 24:25 trikrat zadel.

Močno zdesetkani celjski rokometaši na današnjem prvem dvoboj osmine finala najbolj imenitnega klubskega tekmovanja na stari celini niso bili konkurenčni razvpitim Parižanom. V odsotnosti Vida Poteka, Tilna Kodrina, Filipa Ivića, Jana Grebenca, Tadeja Kljuna in Tobiasa Cvetka so doživeli že deveti poraz v nizu proti francoskemu prvaku, ki bo povratno tekmo čez teden dni v svoji dvorani Pierre de Coubertin začel s 13 goli prednosti.

S poškodbami obremenjeni Celjani so po poldrugi minuti igre ostali še brez nosilca igre Josipa Šarca, ki je v bolečinah obležal na tleh ter nato ob pomoči zdravniškega osebja zapustil dvorano Zlatorog. Po tem nesrečnem dogodku hrvaškega zunanjega igralca je njihova igra povsem razpadla, vse to pa so izkušeni in z vsemi žavbami namazani Parižani nemudoma izkoristili ter gostitelje že v zgodnjem delu dvoboja pahnili v silno neugoden položaj.

Fotogalerija s tekme v Zlatorogu (foto: Vid Ponikvar):

Celjski strateg Tomaž Ocvirk je že v sedmi minuti po zaostanku 2:6 zahteval minuto odmora, njegovi varovanci pa tudi v nadaljevanju niso bili kos rokometnim milijonarjem iz francoske prestolnice, ki so uveljavili vse svoje prednosti v centimetrih in kilogramih ter širokim repertoarjem znanja na taktičnem področju zelo hitro razrešili vse dvome o končnemu razpletu dvoboja.

Slovenski prvaki so že po dvajsetih minutah igre zastajali za osem golov (8:16), do konca polčasa pa je primanjkljaj narasel že na deset zadetkov (10:20 in 11:21).

V drugi polovici tekme se podoba na igrišču ni spremenila. Športni velikan iz Pariza v lasti Katarcev je imel vse vajeti igre v svojih rokah, zdesetkana zasedba iz mesta ob Savinji ji je bila le na trenutke enakovredna, končni izid pa zgovorno priča o dogajanju na igrišču.

Pri Celju Pivovarni Laško sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Žiga Mlakar in Arsenije Dragašević, oba sta dosegla po šest golov. Pri gostih jih je Dylan Nahi dosegel deset, Ferran Sole Sala pa devet.

Marguč šestkrat v polno pri visoki zmagi Veszprema

Veszprem z Gašperjem Margučem in Blažem Blagotinškom se je v četrtek veselil visoke zmage na gostovanju pri Vardarju, Marguč je prispeval šest golov, Blagotinšek nobenega. Meškov Brest (Simon Razgor, Jaka Malus, Staš Skube) je izgubil na gostovanju pri Zaporožju, Skube je sicer dosegel pet golov, Malus pa dva.

V petek bo Barcelona (Jure Dolenec, Blaž Janc, Domen Makuc), ki je bila v prvem delu edina brez izgubljene točke, gostovala pri Elverumu.

Zagreb z Darkom Stojnićem in Aleksom Vlahom bi se moral doma meriti s Flensburgom, a je srečanje prestavljeno.

Osmina finala, prve tekme Sreda, 31. marec:

Pick Szeged : Kiel 28:33 (13:21)

(Šoštarić 3, Mačkovšek 2, Bombač in Gaber brez gola, Henigman ni igral - vsi Pick Szeged; Zarabec 3 goli za Kiel)



Nantes : Vive Kielce 24:25 (14:12)

(Ovniček 3 goli za Nantes) Četrtek, 1. april:

Vardar Skopje : Veszprem 27:41 (11:21)

(Marguč 6 golov za Veszprem, Blagotinšek 0) Motor Zaporožje : Meškov Brest 32:30 (15:12)

(Skube 5, Malus 2, Razgor 0 za Meškov)



Celje Pivovarna Laško : PSG 24:37 (11:21)

Mlakar in Dragišević po 6; Nahi 10, Sole 9



Porto : Aalbor 32:29 (18:14) Petek, 2. april:

18.45 Elverum - Barcelona



prestavljeno: Zagreb - Flensburg-Handewitt

