Slovenskemu "palčku" uspelo nekaj, kar francoskemu velikanu ni še nikoli

Pred rokometaši Celja Pivovarne Laško je tekma sezone. V osmini finala lige prvakov jih v četrtek čaka tekma s francoskim velikanom PSG. Za Celjane bo to, potem ko jim je lani tekmi proti Kielcam odnesel koronavirus, prvi nastop v osmini finala lige prvakov po sezoni 2013/14. Kljub zvezdniški zasedbi PSG še nikoli ni osvojil lige prvakov, Celju pa je to uspelo v sezoni 2003/04.

24. februar 2019. Nabito polna dvorana Zlatorog. V predzadnjem krogu rednega dela lige prvakov pri Celjanih gostuje zvezdniški PSG, ki po polovici prvega polčasa ob izjemni podpori navijačev zaostaja s 5:10. Na koncu se je sicer tehtnica prevesila na stran Parižanov, a Celjani so takrat in tudi že večkrat prej dokazali, da se ne ustrašijo nobenega zvezdniškega nasprotnika. Obljubljajo, da bo tako tudi v četrtek, ko bo pariški klub njihov nasprotnik na prvi tekmi osmine finala lige prvakov.

Letos bo slika nekoliko drugačna, saj so Celjani zaradi koronavirusa, ki je ohromil dogajanje na navijaških tribunah, obsojeni na tekmo brez dodatnega igralca. Kljub temu so se pri celjskem klubu odločili, da bodo svojim rokometašem pomagali s posebno spodbudo s tribun. S posebno akcijo, poimenovano Nič nas ne ustavi, bodo namreč navijači nekako prisotni na tribunah Zlatoroga, tam bodo njihove majice, ki so jih kupili v podporo rokometašem. Na tribunah jih bo po ocenah kluba slovenskih prvakov približno tisoč in rokometašem bo ta podpora gotovo vlila dodatnih moči za boj s Parižani.

Zadnji obračun francoskih in slovenskih prvakov Foto: Peter Podobnik/Sportida

Pri Evropski rokometni zvezi so se v tej sezoni odločili, da bodo v izločilne boje napredovale vse ekipe iz skupinskega dela lige prvakov. Po novem pravilu so tako v izločilne boje napredovale vse ekipe iz obeh skupin lige prvakov, izločilni boji bodo potekali po sistemu 1–8, 2–7, 3–6 in 4–5 z ekipami iz druge skupine. Pari osmine finala lige prvakov so: PSG - Celje Pivovarna Laško, Zagreb - Flensburg-Handewitt, Elverum - Barcelona, Vardar Skopje - Veszprem, Nantes - Kielce, Motor Zaporožje - Meškov Brest, Pick Szeged - Kiel in Porto - Aalborg.

Vitrina še brez pokala lige prvakov

Nikola Karabatić ima težave s hudo poškodbo kolena, ki jo je staknil na oktobrski tekmi lani v francoskem prvenstvu. Foto: Peter Podobnik/Sportida Francoska ekipa kljub svojemu bogastvu in nakupu najboljših igralcev na svetu v nasprotju s Celjani še nikoli v zgodovini ni posegla po zvezdah. Tako kot vedno je ekipa "All-Star" sestavljena iz najbolj zvenečih rokometnih imen. Francoske barve med drugim branijo najboljši igralec preteklega svetovnega prvenstva Danes Mikkel Hansen, pa latvijski orjak Dainis Krištopans, brata Luka in Nikola Karabatić, ki sicer zaradi poškodbe proti Celju ne bo igral, Nedim Remili in Vincent Gerard. Na močnem domačem prizorišču PSG sicer blesti. V zadnjih šestih sezonah je vselej slavil v državnem prvenstvu, najboljši je tudi trenutno, ko je po 17 krogih še brez izgubljene točke.

Drugače je na evropskem terenu, kjer je v tej sezoni rednega dela zbral devet zmag, štiri poraze in en remi. Da je pariška ekipa premagljiva, so v tej sezoni že dokazali Flensburg, ki je bil od PSG boljši kar dvakrat, Kielce in tudi Meškov Brest. Evropska krona se jim je vselej izmuznila tudi v prejšnjih sezonah, na zadnjih petih zaključnih turnirjih lige prvakov so se sicer kar štirikrat prebili na zaključni turnir četverice, a se jim je v Kölnu v Nemčiji vselej zalomilo.

Lahko Celjani pripravijo presenečenje? Foto: Grega Valančič/Sportida

V sezoni 2015/16 je ekipo PSG v polfinalu premagala poljska ekipa Vive Kielce, v sezoni 2016/17 je bil v finalu od nje boljši makedonski Vardar iz Skopja, ki je takrat z zadetkom v zadnji sekundi osvojil evropsko krono, leto kasneje je v polfinalu klonila pred francoskim Nantesom. V prejšnji sezoni, ki se je zaradi novega koronavirusa končala šele konec decembra, pa jo je v polfinalu izločila Barcelona.

Dosežki Celja Pivovarne Laško: 24-kratni slovenski prvaki

21-kratni slovenski pokalni prvaki

enkratni zmagovalci lige prvakov (2003/04), šestkratni polfinalisti Dosežki PSG: 7-kratni francoski prvaki

4-kratni francoski pokalni prvaki

enkrat podprvaki lige prvakov, dvakrat tretje mesto

Celjani še brez uspeha Celjani ne bodo mogli računati na pomoč navijačev. Foto: Grega Valančič/Sportida

Celje in PSG sta se do zdaj pomerila osemkrat, vseh osem tekem pa so dobili rokometaši francoskega kluba. Velika razlika je tudi v proračunih obeh klubov, na katera je dodatno vplivala epidemija covid-19. Proračun francoskih prvakov je bil pred tem po ocenah portala Handball Planet ocenjen na dobrih 17 milijonov evrov, medtem ko naj bi Celjani razpolagali z dobrim milijonom. Slovenski prvaki so sicer v rednem delu lige prvakov v skupini B zasedli sedmo mesto z osmimi osvojenimi točkami (4 zmage, 10 porazov), PSG je bil v skupini A z devetnajstimi točkami drugi, prvo mesto je osvojila poljska ekipa Kielc.

Osmina finala lige prvakov



Prva tekma: Četrtek, 1. april:

20.45 Celje Pivovarna Laško - PSG



Povratna tekma: Četrtek, 8. april:

20.45 PSG - Celje Pivovarna Laško

